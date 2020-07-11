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醉口噴人爆殺機！男遭2好友持鋁棒痛打爆頭　血濺路邊轎車

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▲▼男子酒後與好友爆口角，遭人持鋁棒痛毆爆血。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子酒後與好友爆口角，遭對方持鋁棒痛毆爆血。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區10日晚間10時許，一群好友到八德路四段上一間飛鏢吧餐廳消費，酒過三巡之後一名男子與其中2人發生口角，遭對方持鋁棒、木棒痛毆，男子一路被追打到店外，就連停在店門口的轎車也被波及砸到鈑金凹陷，白色車身留有傷者血跡。警方到場發現男子頭部受傷，先協助傷者送醫後，已將2名動手男子帶回調查。

據了解，傷者與動手的2名男子均相識，事發時一群人到飛鏢吧餐廳消費，酒酣耳熱之際卻爆發口角衝突，3人相約在店外談判解決，卻一言不合爆發肢體衝突，傷者遭到對方2人持鋁棒、木棍攻擊，當場被打到頭部爆血逃到店外，2人卻仍不罷休，一路追打到店外，還波及店門口違規停放的轎車，鈑金被打到凹陷，白色車身也噴濺到傷者血跡。

▲▼男子酒後與好友爆口角，遭人持鋁棒痛毆爆血。（圖／記者游宗樺攝）

▲路邊轎車鈑金凹陷，車身留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場，呼叫支援警力協助控制場面，並由警消將傷者送醫救治，其頭部有明顯撕裂傷、全身擦挫傷，治療後無生命危險。警方已將動手的2名男子帶回松山派出所調查，同時派員到醫院了解案情，雖然傷者暫未提出傷害告訴，但警方仍依犯罪事實以傷害罪進行偵辦。

▲警方將動手男子帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將動手男子帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在現場查扣作案用鋁棒，並將動手男子帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）


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