美批准182億最新對台軍售　《環時》警告美台：莫在台海玩火

▲愛國者三型飛彈發射車。（圖／記者呂佳賢攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院9日正式批准最新對台軍售案，內容是為「愛國者三型飛彈」重新認證的設備與技術，總價高達6.2億美元（約新台幣182億元）。消息一出，大陸官媒《環球時報》立刻發社論警告美台「莫在台海玩火」，目前台海地區出現「擦槍走火」的風險，是過去幾十年裡最高的，而若第一槍被某一方打響，中國大陸在這不怕打的意志，絕對是碾壓美台的。

根據美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）新聞稿指出，國務院已經批准向台北駐美國經濟文化代表處（TECRO）軍售「愛國者三型飛彈」（Patriot Advanced Capability-3,PAC-3）重新認證的設備與技術，預計總成本達6.2億美元，目前已送交國會。

社論對此表示，跟以往美對台軍售的價值相比，6.2億美元的金額不算大，而且是對過去系統的更新，「刺激性似乎也低一些」，但有分析人士注意到，美對台軍售「常態化」的趨勢愈發明顯，現在簡直是「台灣隨要隨買，美方隨賣隨批」。

社論指出，解放軍有充分能力在幾個小時內，摧毀台灣的整體軍事能力，並且接下來「以小時計攻下台灣島」，所以對北京來說，美對台軍售現在只是美國破壞「一中原則」的主要表現之一，是美方向北京傳遞它試圖繼續主導台灣問題態度的一種方式。

社論點出問題點，民進黨當局閱題出現了嚴重誤判，它把從美國軍購當成了解題的主要輔助線，以為順著給美國當好棋子的思路，就能把題答圓滿，「他們可以得到自己想要的一切，高枕無憂。」

「台海局勢會爆嗎？相信三方都不願意它爆，因為一旦攤牌對誰都沒好處。」社論提到，然而問題在於中美關係全面緊張，加上「台灣被蔡英文當局的激進路線劫持，台海地區的各種緊張因素的確在聚集性發作。」

社論認為，目前中國與美台已經毫無互信可言，各方都為應對最壞局面秣馬厲兵，所以「這種情況下，台海地區出現擦槍走火的風險無疑是過去幾十年裡最高的。而第一槍一旦被某一方打響，連​​鎖性的戰略誤判導致大規模軍事衝突爆發的可能性也是極高的。」

社論警告美台，若在台海爆發戰爭，「中國大陸方面不惜代價捍衛國家主權的意志，將遠高於美方在這裡『火中取栗』和台獨『不獨立，毋寧死』的決心。換句話說，誰都不想打仗，但在台海這個地方就各方不怕打的意志堅定程度而言，中國大陸絕對是碾壓美台的。」

最後，社論提醒，美台需要採取行動給台海局勢降溫；「今天軍售，明天又用美台勾結這把刀朝著大陸的底線多切下一塊香腸，就是在把局勢一點點朝著絕境逼。那樣的話，就等著擦槍走火在某一天突然到來吧。」

▲愛國者三型飛彈。（圖／記者陳明仁攝）



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