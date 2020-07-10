建商總裁也是韓國瑜市政顧問　占頂樓封死避難平台！高市府鐵腕拆除



▲住戶控洪平森用磚牆、遮雨棚遮住，導致避難平台被封死。（圖／管委會提供）

記者洪靖宜／高雄報導

「六號綠洲」社區住戶，從2017年3月開始檢舉，建商國城建設總裁洪平森在社區頂樓以磚牆、遮雨棚等，封死屋頂避難平台，危害大樓住戶生命財產安全，在經歷3年4個月的陳情與官司訴訟後，高雄市工務局違章建築處理大隊終於在10日上午8點，執行違建拆除。

▲住戶控避難平台被封死 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前高雄市府顧問、國城集團總裁洪平森被住戶投訴，在自家建案「六號綠洲」頂樓蓋百坪違建，影響住戶飲水、逃生安全，住戶指出，洪平森將頂樓百坪用磚牆、遮雨棚遮住，導致避難平台被封死，消防及飲用水管線也都被包覆在違建內無法維修。事情爆發後，時任高雄市長韓國瑜則回應，「我們照既定的程序，如果有違法的話，會依法處理。」

其實住戶從2017年3月就開始檢舉，洪卻不讓管委會進入；2018年底，住戶前前後後陳情高達12次；到了2019年2月，違建拆除大隊受理紀錄就有16次。洪平森後來先提訴願，打行政訴訟官司，自己一度自行拆除前遮雨棚，但5月底判決洪告工務局敗訴。

▲六號綠洲頂樓加蓋拆除大隊到場拆除 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

在經歷3年4個月的陳情與官司訴訟後，高雄市工務局違章建築處理大隊終於在10日上午8點，執行違建拆除。