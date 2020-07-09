幽遊白書特展首來台！絕版格鬥電玩戰到飽、4主角「華麗大絕」體驗

▲日本熱門動漫《幽遊白書》特展首度來台！（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

六、七年級生的共同回憶！日本熱門動漫《幽遊白書》推出至今25年，首度於海外舉行特展，明（10）日起在台北華山文創園區展出。現場除了展示超過150幅的人物場景設定稿，讓動漫迷看了十分熱血，還有絕版的插卡式電玩遊戲，讓民眾重溫童年格鬥回憶；而「多媒體互動」還可以讓參觀者體驗4大主角的「大絕招」，享受有超能力的快感！

請繼續往下閱讀...

▲私下熱衷Cosplay的立委賴品妤（左）體驗逛展與Coser合影。（圖／記者林育綾攝）

雖然《幽遊白書》動畫早在1995年就完結，但人氣依舊火熱，對台灣漫畫家和插畫家有深遠的影響，對許多七年級生來說，更是不可磨滅的童年回憶。主辦單位表示，此次《幽☆遊☆白書》特展由日本版權方與羚邦集團有限公司（Medialink Group Limited）授權監製，搶先全球在暑假首度來台，「這不僅是日本以外的全球首站，更是首次海外獨立展覽」。

▲▼賴品妤開啟迷妹模式，透露最愛的角色是「藏馬」。（圖／記者林育綾攝）



▲賴品妤與Coser合影。（圖／記者林育綾攝）

而私下熱衷動漫與Cosplay的立委賴品妤今（9）日出席記者會也搶先體驗逛展，當場少女心大噴發，直說藏馬是她的「老公」，雖然小時候喜歡飛影，但長大後重新回頭看，發現更喜歡藏馬。她也說看到冨樫義博老師的「線稿」，有說不出的興奮與感動，相信只要是《幽遊白書》的動漫迷看了都會很熱血。

▲▼此次特展，展示超過150幅的設定稿，包含經典角色、4大篇章場景、動畫設定等重要元素。（圖／記者林育綾攝）



此次特展，展示超過150幅的設定稿，包含經典角色、4大篇章場景、動畫設定等重要元素，主辦單位表示，粉絲們一定會驚訝《幽遊白書》的細膩筆觸與強大構圖。而展覽中除了重現4大篇章的經典場景拍照空間，還有人氣反派「戶愚呂弟」巨大半身公仔也特地空運來台，在特展亮相讓大家合照。

▲▼展覽中也重現4大篇章的經典場景，讓民眾拍照。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽中也重現4大篇章的經典場景，讓民眾拍照。（圖／記者林育綾攝）

▲▼人氣反派「戶愚呂弟」巨大半身公仔也特地空運來台，在特展亮相讓大家合照。（圖／記者林育綾攝）

現場還有《幽遊白書》的絕版電玩，讓動漫迷重溫插卡式的格鬥遊戲，可以雙人對戰，旁邊還貼有各種絕招攻略，讓不少玩家握起掌上遙控器興奮直說「太懷念了！」「欸真的打到手會痛，就像小時候一樣！」

▲▼現場還有《幽遊白書》的絕版電玩，讓動漫迷重溫插卡式的格鬥遊戲，可以雙人對戰。（圖／記者林育綾攝）

除了絕版懷舊的電玩遊戲，展覽也特別結合現代科技推出「多媒體互動」，讓參觀者可以親自體驗4大主角的「大絕招」，包括幽助的「靈丸」，或是擁有藏馬的浮葉科魔界植物，在空中飛舞；還有桑原的「次元刀」、飛影的「炎殺黑龍波」，模擬享受有超能力的快感。

▲為了讓觀眾可以回味「抽萬變卡」的童年回憶，每位入場的觀眾，也都可抽一張特展限定的角色萬變卡。（圖／記者林育綾攝）



為了讓觀眾可以回味「抽萬變卡」的童年回憶，每位入場的觀眾，也都可抽一張特展限定的角色萬變卡，滿足粉絲的回憶及憧憬。此外還有多項周邊可以購買收藏，包括馬克杯、立牌、文件夾、T恤等。《幽☆遊☆白書》特展將於7/10至9/20於台北華山1914文創園區（東2D）舉行。

《幽☆遊☆白書》特展

●地點：華山1914文創產業園區 東2D

●日期：2020/07/10- 2020/09/20

●票價：全票 NTD$350；優待票 NTD$320；愛心票 NTD$175（請以活動現場資訊為主）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢