搶先全球「幽遊白書」特展確定來台！「次元切割刀」社群梗也來自這裡

▲搶先全球「幽遊白書」特展確定來台。（圖／聯合數位文創提供）



記者林育綾／台北報導

號召7年級生共同回憶！日本動漫《幽遊白書》推出至今25年，除了在東京舉辦期間限定咖啡廳慶祝，隨著台灣疫情好轉、展演逐步解禁，終於確定搶先全球在台引進特展，不僅是日本以外的全球首站，更是首次海外獨立展覽，將於今年7月10日於台北華山文創園區展出！

主辦單位今（19）日宣布，《幽☆遊☆白書》特展由日本版權方與羚邦集團有限公司（Medialink Group Limited）授權監製，搶先全球在暑假首度來台，將集結最精華內容，包含超過150幅的人物場景設定稿一次展出，其中包括超人氣反派戶愚呂弟等角色，讓動漫迷一飽熱血魂。

請繼續往下閱讀...

▲90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》中，紅髮藏馬也是人氣主角之一。（圖／聯合數位文創提供）



雖然《幽遊白書》動畫早在1995年就完結，但人氣依舊火熱，也深深影響了不少台灣漫畫家、插畫家，對許多7年級生來說更是不可磨滅的童年回憶，其中桑原的「次元切割刀」還演變為現今成為社群上的熱門梗；而飛影的「我忘了繃帶的綁法」也成為黑色幽默經典台詞，這些內容都有機會在展場一探究竟。

▲飛影拆下繃帶的絕招「邪王炎殺黑龍波」，「我忘了繃帶的綁法」也成為黑色幽默經典台詞。（圖／聯合數位文創提供）

特展展示超過150幅的設定稿，包含經典角色、4大篇章場景、動畫設定等重要元素，主辦單位表示，粉絲們一定會驚訝《幽遊白書》的細膩筆觸與強大構圖。展覽中除了重現4大篇章的經典場景拍照空間，還有人氣反派大型戶愚呂弟也將在特展亮相，讓大家合照。

▲人氣反派角色戶愚呂弟也是展覽亮點之一。（圖／聯合數位文創提供）



台灣當紅的網路圖文畫家A RAY曾在受訪時表示，《幽遊白書》不是純粹的熱血，也有黑暗的元素，小時後可能覺得有點可怕，長大後卻能看出更多人性面，再回味它還是一個好作品。

另外為了讓觀眾可以回味「抽萬變卡」的童年回憶，每位入場的觀眾皆可在展場內抽出特展限定的角色萬變卡，滿足粉絲的回憶及憧憬。

《幽☆遊☆白書》特展

●地點：華山1914文創產業園區 東2D

●日期：2020/07/10- 2020/09/20

●票價：全票 NTD$350；優待票 NTD$320；愛心票 NTD$175；預售票 NTD$230