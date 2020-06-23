2救難英雄搜救副院長獲200萬　遭爆「收割稻尾」…當天指揮官回應了

▲2救難英雄搜救副院長獲200萬，遭爆「收割稻尾」，當天的指揮官回應了 。（圖／資料照，中華民國山難救助協會南區搜救委員會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東屏安醫院副院長楊欣正登山失聯懸賞200萬元協尋，10天後 ，被蕭添益、洪華駿兩位搜救人員，人員平安，事後負責處理賞金的屏東縣議員鄭清原也已將這筆錢匯給他們戶頭，如今卻傳出有參與搜救的伍姓搜救人員跳出來指控，蕭、洪兩位是救人英雄，根本就是「收割稻尾」。

▲▼首先找到副院長的蕭添益、洪華駿、救出溪谷。

對此當天負責整合搜救行動的屏東縣政府消防局第二大隊副隊長家蕭家和表示，蕭、洪兩人提出救援路線與伍相同，但搜救小組於6時30分出發時，伍還未到，「當然是蕭、洪兩人先出發，因此先找到人」，不是「收割尾」。

屏東醫院副院長楊欣正與醫院登山社員6日攀登來義棚集山失聯，16日早上10時多被搜救人員在尖刀尾溪旁找到，靠著喝水、飲尿以及意志力度過10天，最後經國軍以及搜救隊的協助，被擔架吊掛上直升機，順利獲救，原本救援行動告一段落。

隔天，當時參與救救的伍姓救難人員在臉書針對該救援行動的不滿。他指出，該路線圖原本就由他與團隊提出，但隔天報到時，卻被蕭副大（按屏東縣政消防局第二大隊副大隊長，現場調度救援人力指揮官）告知更換搜救地點，自己提出的路線卻交由蕭添益、洪華駿去搜，更扯的是他們只負責「找到人」，卻不願意協助處理傷患。

伍向媒體表示，22日屏東消防局針對這次搜救召開檢討會，過程中蕭副大長官還不斷辯解，但最終由消防局秘書，還了他們一個公道，「但也只能這樣。」認為蕭添益、洪華駿竊取人家路線是不可取的行為。

蕭家和還原當天情況說，副院長被發現的尖刀尾溪旁，其實搜救人員先前已在該溪上方的陗壁搜尋過，但因欠乏繩索等救難器材，無法垂直下降到溪畔搜尋。蕭添益、洪華駿及伍等人都很有救難經驗，根據地圖研判要下到溪旁沿溪找人，機會比較大，兩組人馬提出的搜救路線相同。16日早上6點，救難大人員集合，分配搜救路線，分成7組，有70多人；6時30分由臨時指揮所出發，當時伍等人還未到，到8時多才到，並加入救難行列。

「救人就是與時間賽跑，兩組人員提出搜救路線都相同，當然先來的先依分配救援路線圖出發搜救」，蕭家和表示，最後由蕭、洪人找到，伍因晚到，失去找到人的機會，不能因此說他們「割稻尾」。

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