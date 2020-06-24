　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！女店長怒告：不是讓你惡搞的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 飲料惡作劇（圖／翻攝我是南港人）

▲35杯飲料無人取！（圖／翻攝我是南港人）

網搜小組／劉維榛報導

「店家的保障在哪？」一名飲料店女店長抱怨，日前接到惡作劇電話，35杯飲料只好免費發放給鄰居、店家喝。但傻眼的是，她向警局、消保會求助，慘被踢皮球對待，其中員警直言，因客人沒有喝並不構成詐欺，民事只能店家去提告。對此，原PO決定硬起來提告，「店家努力、同仁的辛苦，不是讓您這樣惡搞的！」

女店長在臉書《我是南港人》無奈貼文，透露22日下午3時許接到訂餐電話，一位男客人稱，40分鐘後要店取35杯奶類飲品。豈料等到5時許，對方遲遲未出現，原PO多次回電詢問，但接聽人頻頻說沒訂飲料，因此懷疑被惡作劇了。

請繼續往下閱讀...

不甘白白損失2千多元的成本費用，原PO報警求助，但警方到場瞭解後，只回應「無法處理，請打給消保會。」隔日，原PO致電給消保會，然而得到的答案也傻眼，「只處理消費者，店家無法，因為沒公權力」，建議報案處理。

明明是受害者，原PO申訴卻被互踢皮球，她決定再報警，結果依然無解，「警察說，飲品沒有喝不構成詐欺，只接受刑事案件，民事只能自己去提告，但這費用可能高於飲料費！」

「店家的保障在哪？」對此，原PO只好硬起來自力救濟，「我會去調通聯記錄，我也會準備好所以資料，準備提告，店家努力、同仁的辛苦，不是讓您這樣惡搞的！」

▲▼ 飲料惡作劇（圖／翻攝我是南港人）

▲▼ 飲料惡作劇（圖／翻攝我是南港人）

▲▼ 飲料惡作劇（圖／翻攝我是南港人）

▲網友認為，原PO可號召社團認購飲料，這樣可減少損失！（圖／翻攝我是南港人）

至於飲料部分，原PO表示，「發給附近的鄰居和店家了。」底下網友力挺回應，「惡作劇的人很可惡欸，浪費食物」、「一次點這麼多杯，最好的辦法是先付錢」、「確實有人會惡作劇，之前在某飲料店，這種事也發生一、兩次，之後要回電確認訂單，才接單，生意難做」、「真的要提告，浪費人家的心血」、「辛苦了，希望以後不會再發生，以後發生這事情可以看看社團有沒有人願意幫忙買一些，比較不會虧那麼多」。

ET快訊
35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！女店長怒告：不是
「寶可夢阿伯」又進化了！64支手機霸氣展開　網狂呼：真的變孔
撿垃圾流浪漢爆紅「存款飆破850萬」　1年後慘況曝光！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起連5天不賣自由座！高鐵13時起一票難求　再「加開2班南下列車」

中衛口罩8色全上！博客來、Yahoo購物今早開搶　4電商販售日一次看

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！女店長怒告：不是讓你惡搞的

一花一世界：墨西哥Moises Hernandez不存在的花器

台中哥秀「蚊子乾屍山」堆滿掌心　滅門照讓網友看了就癢！

機車保險絲壞掉報價6000元　騎士「小巨蛋牽回土城」只花300元

一圖看連假天氣　台北今恐再38度「6月熱破紀錄連10天36℃↑」12縣市亮燈

大善男捐骨髓暴痛5天！「抽血9小時」一度崩潰後悔　喊話受贈者：好好減肥

爽嗑好市多水餃「咬到膚色異物」！苦主曝超噁照片...2萬人嚇傻：秒吐

只開電扇「捨不得開冷氣」！　老太太熱暈送醫…肛溫狂飆45度

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

今起連5天不賣自由座！高鐵13時起一票難求　再「加開2班南下列車」

中衛口罩8色全上！博客來、Yahoo購物今早開搶　4電商販售日一次看

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！女店長怒告：不是讓你惡搞的

一花一世界：墨西哥Moises Hernandez不存在的花器

台中哥秀「蚊子乾屍山」堆滿掌心　滅門照讓網友看了就癢！

機車保險絲壞掉報價6000元　騎士「小巨蛋牽回土城」只花300元

一圖看連假天氣　台北今恐再38度「6月熱破紀錄連10天36℃↑」12縣市亮燈

大善男捐骨髓暴痛5天！「抽血9小時」一度崩潰後悔　喊話受贈者：好好減肥

爽嗑好市多水餃「咬到膚色異物」！苦主曝超噁照片...2萬人嚇傻：秒吐

只開電扇「捨不得開冷氣」！　老太太熱暈送醫…肛溫狂飆45度

小房賺大錢！西門町小套房買到歷史低價　轉手利潤高達3成

粽子吃膩就換這款！真麵堂強強聯手經典名醬⋯4分鐘拌出台式好滋味

送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委好友曝光移審法院決定是否收押

皮膚黑還能更黑！美白3招打造「透亮陶瓷肌」超快速...女孩快做筆記

新台幣開盤升值0.5分　以29.630元開出

華爾街日報：中國獻金接近川普　黨政關係人士捐數十萬美元挺連任

只有6/25一天　iPhone 6 Plus福利機最低1,500元帶回家

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

今起連5天不賣自由座！高鐵13時起一票難求　再「加開2班南下列車」

水逆轟炸！　「這4生肖」2020下半年運勢旺到炸：愛情事業大豐收

帶3愛犬散步！飼主突暈倒測反應 下秒轉頭見「多狗運動」超傻眼

生活熱門新聞

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

捐骨髓暴痛　喊話病患：好好減肥

三峽大壩陷危機　專家曝翡翠水庫現況

吃好市多水餃「咬到異物」！噁照曝萬人嚇傻

保險絲壞掉報價6000元　騎士傻眼

「三峽大壩慢慢放水就好」設計師認同！

秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼：那麼騷

連假天氣曝！台北今恐再38度　6月熱破紀錄連10天36℃↑

「一代神機」還能更新iOS 14　果粉歡呼

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

黏在一起好累！交往後變「貓系女友」星座Top4

永和93歲婆婆「駝背賣米粉湯」她爆心酸

更多熱門

相關新聞

內埔警酷暑取締超速　民眾贈冷飲表支持

內埔警酷暑取締超速　民眾贈冷飲表支持

為防阻交通事故發生，連日來，屏東縣內埔警分局於轄區易肇事路段編排勤務取締超速及其他惡性違規，藉以提醒用路人安全駕駛，楊姓男子開車經過，深受感動，購買冷飲讓員警解渴，讓員警感動窩心。

日網站激推6款超強「消水腫飲料」

日網站激推6款超強「消水腫飲料」

動不動就想喝手搖，激推全台10家

動不動就想喝手搖，激推全台10家

吃鍋貼「配什麼飲料最讚？」　老饕推這杯

吃鍋貼「配什麼飲料最讚？」　老饕推這杯

同事請珍奶鳳梨酥　他驚恐：只該待奶茶裡

同事請珍奶鳳梨酥　他驚恐：只該待奶茶裡

關鍵字：

飲料惡作劇女店長奶茶

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面