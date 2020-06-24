35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！女店長怒告：不是讓你惡搞的

▲35杯飲料無人取！（圖／翻攝我是南港人）



網搜小組／劉維榛報導

「店家的保障在哪？」一名飲料店女店長抱怨，日前接到惡作劇電話，35杯飲料只好免費發放給鄰居、店家喝。但傻眼的是，她向警局、消保會求助，慘被踢皮球對待，其中員警直言，因客人沒有喝並不構成詐欺，民事只能店家去提告。對此，原PO決定硬起來提告，「店家努力、同仁的辛苦，不是讓您這樣惡搞的！」

女店長在臉書《我是南港人》無奈貼文，透露22日下午3時許接到訂餐電話，一位男客人稱，40分鐘後要店取35杯奶類飲品。豈料等到5時許，對方遲遲未出現，原PO多次回電詢問，但接聽人頻頻說沒訂飲料，因此懷疑被惡作劇了。

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不甘白白損失2千多元的成本費用，原PO報警求助，但警方到場瞭解後，只回應「無法處理，請打給消保會。」隔日，原PO致電給消保會，然而得到的答案也傻眼，「只處理消費者，店家無法，因為沒公權力」，建議報案處理。

明明是受害者，原PO申訴卻被互踢皮球，她決定再報警，結果依然無解，「警察說，飲品沒有喝不構成詐欺，只接受刑事案件，民事只能自己去提告，但這費用可能高於飲料費！」

「店家的保障在哪？」對此，原PO只好硬起來自力救濟，「我會去調通聯記錄，我也會準備好所以資料，準備提告，店家努力、同仁的辛苦，不是讓您這樣惡搞的！」

▲網友認為，原PO可號召社團認購飲料，這樣可減少損失！（圖／翻攝我是南港人）



至於飲料部分，原PO表示，「發給附近的鄰居和店家了。」底下網友力挺回應，「惡作劇的人很可惡欸，浪費食物」、「一次點這麼多杯，最好的辦法是先付錢」、「確實有人會惡作劇，之前在某飲料店，這種事也發生一、兩次，之後要回電確認訂單，才接單，生意難做」、「真的要提告，浪費人家的心血」、「辛苦了，希望以後不會再發生，以後發生這事情可以看看社團有沒有人願意幫忙買一些，比較不會虧那麼多」。