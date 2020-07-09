阿嬤把雞蛋全冷凍！他傻眼「還能吃嗎？」　內行人曝真相：會更美味

▲原PO阿嬤將雞蛋全放在冷凍庫。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者蔡儀潔／綜合報導

營養的雞蛋可以變出多種美味料理，有網友就買了20多顆蛋回家，結果下班後發現，阿嬤竟然將雞蛋全放在冷凍庫裡，「還能吃嗎？」貼文發出後引起熱議，專業網友針對「凍卵技術」表示，「冷凍起來可保存50天，這是保存的好方法喔！」

一名網友在「爆怨公社」PO文，稱他買了雞蛋回家孝敬阿嬤，沒想到上班回來打開冰箱，發現阿嬤將20幾顆蛋都冰冷凍庫內，讓他滿臉問號，「怎麼全部變冷凍蛋...還能吃嗎 這個...」

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貼文發出後引發熱議，紛紛表示，「變成月見冰了」、「雛雞冷凍保存計畫」、「我比較想知道你阿公這麼多年來，吃了什麼」、「這樣不會爆嗎？冷凍蛋」。不過也引來專業網友指出，「一般蛋保存只21天，冷凍起來可保存50天」、「這是保存的好方法喔。」

另外，還有網友分享，「會變得更好吃」、「可以啦，有的料理還故意冷凍蛋來料理，打出來煎熟還會一顆圓圓凸在那，像立體荷包蛋」、「可以喔！而且之前還有人用這招趁冷凍的時候把蛋切兩半去煎，然後就變成兩顆小的蛋」、「冷凍破殼切片下去煎，你有更多荷包蛋」、「冷凍過後的蛋煮過味道比較濃鬱，蠻好吃的」。