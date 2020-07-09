嘉義市校園冷氣「超前部署」先花下去　黃敏惠：中央應補市府支出

▲嘉義市國中小冷氣超前部署，市長黃敏惠呼籲中央後續推動同時，應優先補足市府全額支出費用，鼓勵嘉義市所做的努力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

針對行政院宣示兩年內將投入323億元完成全國國中小教室安裝冷氣的政策，市長黃敏惠表示嘉義市率全國之先，以市自籌經費支應，中央後續推動同時，應優先補足市府全額支出費用，並以獎勵金方式，正面鼓勵嘉義市所做的努力。

黃敏惠表示，孩子學習環境的需求，我們看到了！為因應全球暖化的考驗，早2019年就推動各國中小班級教室全面裝設冷氣計畫，編列預算2億672萬餘元(冷氣6,624萬元、新風換氣系統3,083萬餘元、電力線路系統改善及能源管理系統建置1億775萬餘元)，並爭取議會通過。目前1,658台冷氣已全數完成安裝並陸續驗收及運轉，讓師生得以在舒適的環境下專心學習與休息。

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▲家議長黃敏惠視察國中小冷氣裝設情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，很感謝所有認真、全力推動的市府同仁及各國中小教育團隊，在每間教室安裝兩台冷氣並搭配一套新風換氣系統來確保空氣品質，同時也進行學校電力線路系統改善及能源管理系統建置，達到環保節能的效果。

這三大系統都是大工程，事前的資料彙整、規劃設計以及跨部門的溝通協調相當耗費心力。如在執行階段須配合各校不同做技術細節調整，以及台電完成外埠管線增設，提高用電量，變更契約容量供電等，相關的一次性線路設置費用依各學校規模大小，約介於5萬至80餘萬元之間。

在實務運作上冷氣使用管理，例如28度以上才開啟，分樓、分層、分時段的開啟，避免產生跳電及超過用電容量等。冷氣開啟後也不宜頻繁關閉，以發揮變頻冷氣的降頻省電功能。

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