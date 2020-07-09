流浪犬便溺弄髒愛車　高雄男狠棄2幼犬「曬死發臭」

▲流浪狗便溺弄髒愛車，高雄男抓2幼犬棄空地「烈日曬死。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名鄭姓男子因為愛車經常被棲息在停車場的流浪狗弄髒，2018年9月27日凌晨騎車把出生僅10餘天的幼犬從母犬身邊抓走，隨後棄置於台88線快速公路附近空地，造成幼犬被烈日活活曬死。高雄地院6月24日宣布判決，依違反《動保法》判處鄭男拘役30天、併科罰金20萬元，全案可上訴。

根據判決書指出，鄭男平日都會將車子停在某區停車場，因為不滿場內流浪狗的排泄物會弄髒車子，加上多次反應給停車場管理者也沒有下文，氣得他決定在2018年9月27日凌晨，騎車把4隻出生僅10餘天的幼犬從母犬身邊抓走，隨後棄置於台88線快速公路附近的空地。

停車場員工事後發現幼犬失蹤，加上記得鄭男曾對狗狗表達不滿，懷疑狗狗可能有遭遇不測，趕緊找上鄭男詢問，鄭男坦承把狗帶去野放。當鄭男帶著停車場員工到公路附近空地時，其中2隻幼犬已曬死發臭、另2隻不知去向，員工見狀只好打電話報警。

▲幼犬剛出生屬於無助狀態，連體溫調節功能都未發育完全。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄭男事後被檢方依違反《動保法》起訴。鄭男出庭證稱，他曾經多次向停車場管理員反應，不要在停車場內餵養（流浪狗）未獲回應，才會決定將幼犬移置到公路附近空地，「我之前沒有養過狗的經驗，不知道幼犬無法喝水和吃飼料，只是想說他們是流浪犬，應該回歸野外。」

高雄地院法官審理案情，根據獸醫師專業判斷，幼犬剛出生屬於無助狀態，連體溫調節功能都未發育完全，要斷奶至少也要21天以上，才可以喝水或吃飼料，未斷奶之前都要受母犬哺乳，因此認定2隻幼犬死因與鄭男棄置動作有因果關係，依違反《動物保護法》判處鄭男拘役30天、併科罰金20萬元。