冷氣安裝後「電費與維修費」誰出錢？　台北人曝20年來都用冷氣卡：家長買單

▲北市學校大多是用冷氣卡，或是包含在學雜費裡。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者黃可昀／綜合報導

行政院長蘇貞昌要在2年內推動中小學全面裝冷氣，讓學生不用再受高溫所苦，但以電費角度來看，這筆龐大費用該由誰買單？一名網友表示，在政策實施前應該先確認電費由誰負責，「如果說是要使用者付費就先說清楚講明白，這樣有台灣價值的都能理解吧。」

蘇貞昌7日表示，全國中小學裝冷氣大約要花323億經費，約有10萬間教室的電力設備需要改善。台南市長黃偉哲指出，不是這筆323億花下去就搞定冷氣問題，日後的電費與維修也要有完整配套。網友也在PTT問「將來中小學的冷氣電費是誰買單？」相關花費必須事前就詳細規劃，是由家長、政府或是全民負擔？

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▲ 2年後班班有冷氣。（圖／教育部提供）



網友以台北為例，目前採使用者付費制，家長自掏腰包讓孩子吹冷氣，電費、維修保養預算都包含在學雜費裡，或是各班級自己儲值冷氣卡，用多少電就付多少錢，「台北的模式是市府出錢改校舍電力配置，冷氣跟電費家長出」、「班級冷氣卡呀，一個月每天開一個人30（元）左右，你連這個都不知道也太誇張，這我二十年前唸書的時候就有的東西」、「學雜費裡面不都有寫冷氣費ㄇ（嗎）？」

除了冷氣電費與維修費爭議，台電也針對用電量提出說明，初步統計會增設15萬台冷氣，另外還有5萬台需要汰舊換新，所以合計共20萬台。其中，汰舊換新的冷氣並不會增加用電量，新增的15萬台冷氣則會帶來約30萬瓩的用電量，目前的電力系統即可負荷。