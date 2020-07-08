　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

失蹤男「火化2個月」突返家！　家人驚呆傻了…「下葬的是哪位？」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼棺材,葬禮。（圖／達志影像／示意圖）

▲葬禮示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃心瑀／綜合報導

中國一名焦姓男子患有精神疾病，在今年年初失去了聯絡，而且一直找不到人，之後接獲聯繫指焦男正在溫州一處醫院接受治療，但因為病情太過嚴重，於溫州轉送回重慶的路上不幸身亡，屍體更直接被載到殯儀館進行火化。就在1個月後，焦男的家人又再度接到警方電話，說有一流浪漢自稱是失蹤的焦男，前往現場一認確定是本人沒錯，那…當初被火化的人到底是誰呢？

根據《溫州晚報》報導，焦姓男子出生於1977年，並且患有精神性疾病，他在今年年初以後失去與家人連絡，家人在找不到人的情況下，於3月份通報警察，並在4月時接獲消息，焦男當時正極有可能在一間溫州市中醫院接受治療。焦男的親戚劉男帶著幾個家人，第二天就做飛機趕往溫州找人。

劉男一行人到了當地，卻被醫生告知，焦男因為肺結核引起重度傳染病，情況非常嚴重，而且生存機會渺茫，在經過協商決定將人用救護車運回重慶，但不幸的是這名「焦男」在過程中死亡，更因為當時疫情防控需要，直接被送進殯儀館火化。

報導中指出，焦男的家屬在這之後花了14萬人民幣辦理後事，還將戶口變更成死亡，沒想到過了不到2個月的時間，這家人又接到一通重慶警方的電話，內容表示於江西上饒的救助站找到一名流浪漢，而這人稱自己就是焦男，經過一番波折，焦男終於與家人相認，但礙於有精神方面疾病，始終說不清自己消失的時間到底去過哪。

但最令人匪夷所思的是，真正的焦男已經回到家了，那麼之前火化、辦喪事的人是誰呢？劉先生認為當時去溫州看到「焦男」時，因為疫情關係家屬無法近距離看，人躺在病床上還戴著氧氣機，說實在的根本沒辦法認出來到底是誰，要求醫院賠償醫藥費跟喪葬費。

不過溫州市中醫院隨後也反擊了，醫院指出，醫生沒辦法確認病人身分，如果要一定得透過警察局，病人送到醫院急救的時候，也有找到焦男的身分證進行比對跟拍照，臉部樣貌沒有問題，而且當時病人沒有戴氧氣罩只有戴口罩，還特地讓家屬確認過；也正是因為焦男的身分證出現在死者身上，使他們誤認死者身分，而且兩人不僅長得像，還有相似的病史，唯一有可能得就是焦男的身分被冒用了。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　交通局重
獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰..勾男長官遭拍！他還扮徵信社嗆
女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

高中妹留大愛「身體全捐了」　遺囑惹哭網友…媽顫抖按下手印含淚送別

批美退WHO「毀約」　趙立堅：世衛在應對全球疫情上不可或缺

失蹤男「火化2個月」突返家！　家人驚呆傻了…「下葬的是哪位？」

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

高中妹留大愛「身體全捐了」　遺囑惹哭網友…媽顫抖按下手印含淚送別

批美退WHO「毀約」　趙立堅：世衛在應對全球疫情上不可或缺

失蹤男「火化2個月」突返家！　家人驚呆傻了…「下葬的是哪位？」

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

受惠遠距設備需求　宏碁第2季營收656.02億元創10季新高

璞園加入新職籃聯盟　陳信安：不代表退出SBL

疫情下水面超清澈！土耳其1600年教堂「湖底浮現」...畫面超壯觀

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

被貓生耽誤的「袋鼠」！　霸氣喵打架驚呆網：工讀生出來

三倍券箭在弦上！不違法蹭出最大效益　鐵道迷出奇招分享

激似「小野馬」炫雅！　李維維「狂甩6KG」大膽穿包臀褲秀辣腿

國民黨花蓮黨部礦泥美容體驗　社區長者臉上充滿「泥巴」笑容

黑、綠迷彩+5色中衛口罩7/9開賣預告　電商販售時間搶先看

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

湖北水庫變形　2.9萬人緊急撤離

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

貴州公車衝入水庫「21人死亡」！網看畫面傻：故意的

貴州滿座公車自殺式衝進水庫！最後路線疑點超多

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

內蒙古1人染鼠疫　有機率人傳人

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身

無辜少女被「跳樓男」砸死！

港國可要台組織提供資料　不從罰款

美女主播年賺2000萬！私下慘到：偷偷寫下遺書

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

房仲偷車理由：想看破案速度有多快

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

即／美國正式退出世界衛生組織

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面