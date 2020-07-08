失蹤男「火化2個月」突返家！　家人驚呆傻了…「下葬的是哪位？」

▲葬禮示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃心瑀／綜合報導

中國一名焦姓男子患有精神疾病，在今年年初失去了聯絡，而且一直找不到人，之後接獲聯繫指焦男正在溫州一處醫院接受治療，但因為病情太過嚴重，於溫州轉送回重慶的路上不幸身亡，屍體更直接被載到殯儀館進行火化。就在1個月後，焦男的家人又再度接到警方電話，說有一流浪漢自稱是失蹤的焦男，前往現場一認確定是本人沒錯，那…當初被火化的人到底是誰呢？

根據《溫州晚報》報導，焦姓男子出生於1977年，並且患有精神性疾病，他在今年年初以後失去與家人連絡，家人在找不到人的情況下，於3月份通報警察，並在4月時接獲消息，焦男當時正極有可能在一間溫州市中醫院接受治療。焦男的親戚劉男帶著幾個家人，第二天就做飛機趕往溫州找人。

劉男一行人到了當地，卻被醫生告知，焦男因為肺結核引起重度傳染病，情況非常嚴重，而且生存機會渺茫，在經過協商決定將人用救護車運回重慶，但不幸的是這名「焦男」在過程中死亡，更因為當時疫情防控需要，直接被送進殯儀館火化。

報導中指出，焦男的家屬在這之後花了14萬人民幣辦理後事，還將戶口變更成死亡，沒想到過了不到2個月的時間，這家人又接到一通重慶警方的電話，內容表示於江西上饒的救助站找到一名流浪漢，而這人稱自己就是焦男，經過一番波折，焦男終於與家人相認，但礙於有精神方面疾病，始終說不清自己消失的時間到底去過哪。

但最令人匪夷所思的是，真正的焦男已經回到家了，那麼之前火化、辦喪事的人是誰呢？劉先生認為當時去溫州看到「焦男」時，因為疫情關係家屬無法近距離看，人躺在病床上還戴著氧氣機，說實在的根本沒辦法認出來到底是誰，要求醫院賠償醫藥費跟喪葬費。

不過溫州市中醫院隨後也反擊了，醫院指出，醫生沒辦法確認病人身分，如果要一定得透過警察局，病人送到醫院急救的時候，也有找到焦男的身分證進行比對跟拍照，臉部樣貌沒有問題，而且當時病人沒有戴氧氣罩只有戴口罩，還特地讓家屬確認過；也正是因為焦男的身分證出現在死者身上，使他們誤認死者身分，而且兩人不僅長得像，還有相似的病史，唯一有可能得就是焦男的身分被冒用了。