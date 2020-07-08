雙北研商YouBike　確定交界處保留1.0系統120站

記者楊亞璇／台北報導

台北市交通局長陳學台、新北市交通局長鍾鳴時8日進行會面，針對雙北YouBike1.0、2.0轉換問題交換意見。會後兩人同框受訪，陳學台表示，預計明年底完成汰換1.0，建置2.0系統，不過仍會保留雙北交界處120站、3600個車柱，由於明年8月新北市合約到期，屆時新北得標廠商出爐後，將再進行討論。



陳學台會後受訪表示，他們就YouBike經驗分享，台北市的YouBike走在最前面，比新北快5年，過去遇到的問題新北將來也會遇到，新北交通局分享過去遇到哪些問題，聚焦在1.0升級到2.0經驗談，跟新北說明為什麼要把1.0升級到2.0。

陳學台說，過去沒跟新北詳細說明，台北市逐步去佈建2.0系統，但不是說所有1.0的400站都取消，而是原來1.0縮小規模，後年2.0完成時會保留跟新北市償借還的地方有1.0系統，讓新北了解，不是全部都沒有2.0。

▲台北市交通局長陳學台（左）與新北市交通局長鍾鳴時。（圖／記者楊亞璇攝）

鍾鳴時表示，緩衝過程中間，雙北市之間不受影響，新北市目前1.0系統還沒有完整建完，明年新建合約到期前，會針對台北市經驗，後續跟廠商進行必要協商，也很希望目前設施上有更好的相容性與整備，對整個公共財產效能有更好幫助。

至於新北想升級嗎？鍾鳴時說，系統的調整過程中一定面臨到挑戰，新北市不會拒絕科技的進步，選擇系統是公開採購程序，會針對當時環境、系統提升等必要情形做選擇。陳學台指出，新北契約到明年8月，屆時知道新北未來系統，會滾動式與新北討論2.0如何互設，新北還是要先公開招標。

▲台北市交通局長陳學台（左）與新北市交通局長鍾鳴時。（圖／記者楊亞璇攝）

新北市目前設置623站、1萬9千輛YouBike1.0單車，對於新北日前稱不排除用新的系統，鍾鳴時表示，還是維持這樣的計畫，新北市的YouBike1.0系統剛完整建構，不可能明年汰除，事緩則圓，因合約到期勢必要接受新合約、業者的技術挑戰，公開徵選新廠商，YouBike或其他業者願意參與跟投入，要看到時候採購意願，會有很多狀況，無法預料。

媒體追問，大台北共榮圈希望相同系統，是否因為兩邊市長的政治角力，有些嫌隙才犧牲市民行的權益？陳學台強調，新北到台北每日約2400租借輛次、台北到新北2600租借輛次，將在交界處設120站、3600個車柱，明年雙北會再討論。鍾鳴時表示，如果新廠商就有新作法，同樣廠商就「天下一統」，沒有這問題。