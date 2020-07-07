　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」！業者：會加強員工訓練

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼客運。（圖／婦人授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏡中司機雙手後放等待紅燈，12歲小弟弟著急對他說了3次「我的媽媽還沒上車」，但他當作沒聽到，事後業者才致電婦人道歉，稱會加強教育訓練。（圖／婦人授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳雕文／新北報導

扯！一名婦人7日背著快滿1歲的小兒子、牽著12歲大兒子要坐客運返家，在台北市大安國中站等待；後來大兒子剛踏上車，下一秒車門就關上並開走，傻眼的婦人背著小兒子追在後頭大叫仍喚不回客運，急忙打電話到新店錦繡調度站，卻得到「我們要等車子回來才能了解狀況」的回應，讓婦人氣炸。

婦人表示，大兒子國小剛畢業，未來會在台北就學，因此她於7日帶著孩子坐客運去看學校，並且教導兒子看客運路線，直到下午2點，母子3人要回新北市安坑的家，在大安國中站坐上913路線的新店客運，殊不知客運司機竟把母子「拆散」

大兒子非常緊張，在車上跟司機說，「我的媽媽還沒上車！」但講了三次，司機大哥仍不為所動，繼續加速前行，婦人急忙打電話到新店錦繡調度站，仍無法讓公車停駛。她氣得說，「如果孩子怎麼樣我一定提告！」

後來婦人跟大兒子電話聯繫，安撫其情緒並要他趕緊下車，她坐下一班913客運前往，兩人在「敦化和平路口站」會合，才結束一場虛驚。

婦人說，「兒子在我面前被載走，司機還不理會也不停車，這跟綁架有什麼兩樣？因此我跟新北市政府交通局投訴，要求一定要查這事情」後來新店客運錦繡調度站致電婦人再三道歉，且聲稱會對司機進行懲處，並加強教育訓練。

婦人表示，「我並不想要求賠償，心靈層面的傷害，我想只能靠禱告來治療了…只希望新店客運能正視問題，好好處理這事情，更希望所有的客運公司與司機能再細心注意上下車乘客」

網友看了紛紛留言說，「可以告司機強制罪」、「新店客運真的要好好整頓一下這些老鼠屎」、「如果公司不懲處表示可能請不到人，請不到人可能就是待遇很差，最可憐的還是乘客」、「不意外，我遇過這司機幾次，從此不再搭他開的車，寧願等下一班車」、「新店客運裡出有好司機才是新聞」。

終於等到！青春露超狂特價！

ET快訊
嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局傻眼
Angelababy、黃曉明又爆離婚！「1張照曝」網：太明顯
3千萬勞斯萊斯撞凹大洞…《炮仔聲》女星老公當晚暖舉曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃色浮球下死亡！瑞芳男「線繞脖子」溺斃…潛水客靠近嚇傻

嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局超傻眼

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」！業者：會加強員工訓練

曾飆破200公里被吊照！台中男借車載妹自撞…「左輪消失」整輛撞成廢鐵

衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

蔡英文談司改上火！民團：法律人不要有法律人的傲慢

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

前執行長遭列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

黃色浮球下死亡！瑞芳男「線繞脖子」溺斃…潛水客靠近嚇傻

嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局超傻眼

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」！業者：會加強員工訓練

曾飆破200公里被吊照！台中男借車載妹自撞…「左輪消失」整輛撞成廢鐵

衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

蔡英文談司改上火！民團：法律人不要有法律人的傲慢

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

前執行長遭列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

妻夫木聰「五分半舔腳床戲」激戰人妻嬌喘不停　自爆：約會看電影根本沒管劇情

二軍交流賽／尼寇力遭台電狙擊　張閔勛4安打助樂天奪勝

黃色浮球下死亡！瑞芳男「線繞脖子」溺斃…潛水客靠近嚇傻

Red Velvet出道6年首支小分隊！　SEULGI認了有壓力：擔心舞台的空蕩感

嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局超傻眼

雙腿長134cm！巨人正妹「身高205cm」愛穿高跟鞋　最大煩惱竟是「這個」

不斷更新／蘇智傑適時安打　統一7局5比3領先富邦

不斷更新／蘇緯達代打3分砲逆轉了！　7局兄弟9比5桃猿

美國無人機暗殺伊朗部隊指揮官　聯合國專員：違反國際法

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

闖砂石場撿鋼筋！他被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

微星總經理墜樓亡！家屬：生前有爭吵

衛生局女雇員分手導火線曝　執行長曾動粗

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

擦撞勞斯萊斯！霸氣喊免賠「車主身分曝光」

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

老公夜不歸營　鏡頭直擊他竟進了閨密女星家

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

台南首家五星飯店　大億麗緻酒店關門

台南首家五星飯店　大億麗緻酒店關門

受到新冠肺炎疫情衝擊，台南屹立19年的大億麗緻酒店傳出熄燈消息，28日是營業的最後一天，晚間10點舉辦音樂會，在依依不捨的氛圍下，與群眾道別。由於飯店與當地結緣不淺，不少民眾聽見消息，紛紛趁著晚間趕到現場，就連市長黃偉哲也特地到場，送別最後一天營業的大億麗緻酒店。

廚房門「碰」一聲關上反鎖　高雄女嚇到報警

廚房門「碰」一聲關上反鎖　高雄女嚇到報警

火災不要躲廁所　消防破解「逃生迷思」

火災不要躲廁所　消防破解「逃生迷思」

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

2歲喵未斷奶　媽隨時倒地讓牠吸

2歲喵未斷奶　媽隨時倒地讓牠吸

關鍵字：

新店客運關門母子

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！　陳小菁挺老公

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

即／微星總經理墜樓亡　公司悲痛證實

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面