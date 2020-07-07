12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」！業者：會加強員工訓練

▲鏡中司機雙手後放等待紅燈，12歲小弟弟著急對他說了3次「我的媽媽還沒上車」，但他當作沒聽到，事後業者才致電婦人道歉，稱會加強教育訓練。（圖／婦人授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳雕文／新北報導

扯！一名婦人7日背著快滿1歲的小兒子、牽著12歲大兒子要坐客運返家，在台北市大安國中站等待；後來大兒子剛踏上車，下一秒車門就關上並開走，傻眼的婦人背著小兒子追在後頭大叫仍喚不回客運，急忙打電話到新店錦繡調度站，卻得到「我們要等車子回來才能了解狀況」的回應，讓婦人氣炸。

婦人表示，大兒子國小剛畢業，未來會在台北就學，因此她於7日帶著孩子坐客運去看學校，並且教導兒子看客運路線，直到下午2點，母子3人要回新北市安坑的家，在大安國中站坐上913路線的新店客運，殊不知客運司機竟把母子「拆散」

大兒子非常緊張，在車上跟司機說，「我的媽媽還沒上車！」但講了三次，司機大哥仍不為所動，繼續加速前行，婦人急忙打電話到新店錦繡調度站，仍無法讓公車停駛。她氣得說，「如果孩子怎麼樣我一定提告！」

後來婦人跟大兒子電話聯繫，安撫其情緒並要他趕緊下車，她坐下一班913客運前往，兩人在「敦化和平路口站」會合，才結束一場虛驚。

婦人說，「兒子在我面前被載走，司機還不理會也不停車，這跟綁架有什麼兩樣？因此我跟新北市政府交通局投訴，要求一定要查這事情」後來新店客運錦繡調度站致電婦人再三道歉，且聲稱會對司機進行懲處，並加強教育訓練。

婦人表示，「我並不想要求賠償，心靈層面的傷害，我想只能靠禱告來治療了…只希望新店客運能正視問題，好好處理這事情，更希望所有的客運公司與司機能再細心注意上下車乘客」

網友看了紛紛留言說，「可以告司機強制罪」、「新店客運真的要好好整頓一下這些老鼠屎」、「如果公司不懲處表示可能請不到人，請不到人可能就是待遇很差，最可憐的還是乘客」、「不意外，我遇過這司機幾次，從此不再搭他開的車，寧願等下一班車」、「新店客運裡出有好司機才是新聞」。

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