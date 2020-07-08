「凍齡美魔女」比基尼辣爆！她曬史上最正外婆　真實年紀嚇死人

▲史上最辣外婆，網友全部看傻了。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

逆天凍齡新境界！有年輕媽媽在臉書貼出一張比基尼辣妹與小男童的照片，乍看像是母子合影。不料她進一步解釋，這位比基尼女子其實是她的母親，男童則是她兒子，這是一張「嬤孫合照」，讓不少網友跌破眼鏡，忍不住留言直呼「實在太不科學了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張夏日戲水照，從中可見一名身材姣好、穿著藍色比基尼的女子面露陽光笑容，肩上背著一位可愛的小男童。許多人一看，起初以為是母子合照，但原PO表示「不用懷疑，她是我娘親，肩上的是我兒子」，讓網友頓時傻了。

▲原PO驕傲表示，母親已經生了3個孩子，身材依舊保養得宜。（圖／爆廢公社，下同）

原PO進一步補充，母親22歲生下她，她25歲生下兒子，「外婆生了3個孩子，身材還是一樣好」。有網友依此推算，發現照片中的「外婆」竟然已年約50歲，完全顛覆傳統印象。

許多網友紛紛表示，「跪求祖傳祕方」、「我以為是母子」、「最辣的外婆」、「我不敢相信自己看了什麼」、「太猛了，我要檢討，我都不敢穿比基尼了」、「太強大了，這去夜店馬上被搭訕」、「不科學阿嬤，身材好，生三個還沒有妊娠紋」掀起熱議。

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