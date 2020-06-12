　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火災時不要躲廁所　屏東消防人員「8個字」破解火場逃生迷思

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣消防局新園消防小隊長吳信彥宣導火災不要躲廁所，破解「火場逃生迷思」 。（圖／取自新園分隊臉書）

▲屏東縣消防局新園消防小隊長吳信彥宣導火災不要躲廁所，破解「火場逃生迷思」 。（圖／取自新園分隊臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台北市錢櫃KTV發生火警造成多人傷亡，火災發生時該如何自保引起民眾闗心，屏東縣消防局新園消防分隊連日來在村里進行火警逃生避難宣導，教導民眾萬一遇上火災「小火快逃、濃煙關門」原則，才能提升獲救機會。

新園消防小隊長吳信彥說，當火災發生時，到底該不該躲在廁所？一直是很多民眾迷思的問題，其實火災最可怕的是濃煙，濃煙每秒以3～5公尺速度往上竄，廁所大都為塑膠門不具防火效果，濃煙易從浴室通風窗竄入讓人中毒昏迷死亡。

他表示，消防署公布「火災逃生避難原則」中，以往「遇大火往上走」、「躲進廁所用濕毛巾摀口鼻」等老舊避難觀念，其實都是錯誤的；其實發覺「小火快逃、濃煙關門」才能有效逃生。但「關門避難」適用在有防火效果隔堅牆及屋頂與地板（鋼筋混凝土、磚牆、矽酸鈣板，也就是一般的透天、公寓、大廈、旅館），「鐵皮建築物」等建築物火災後會坍塌變形，對身處空間內的人極易受傷或罹難，就不適用這種保命原則。

新園消防分隊利用村里集會宣導正確消防觀念，改正鄉親錯誤迷思，1、火災時不要躲進浴室，浴室門多為塑膠材質遇熱就會融化，造成濃煙進入窒息死亡；2、發現火災較晚時，打開門發現門外或樓梯間充滿濃煙、高溫炙熱，這時不是急著逃跑，應立即做「關門」動作，阻隔濃煙、開窗呼救、等待救援。

3、遭遇濃煙時用濕毛巾摀住口鼻逃生，實驗證明，無法擋住濃煙中的毒氣與高溫，而民眾為取得濕毛巾，往往會從原本相對安全空間跑到致命的環境，新園消防提醒鄉親除掌握火災逃生與應變技巧外，更應該在火災發生前做好居家「裝設火災警報設備」與家庭「演練逃生避難路線」，一旦發生火警即可快速逃生。

►夏天一定要防曬，Her隆重推出「安耐曬Anessa金鑽高效防曬露

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
女童叔嗆校方「培養出殺手」　揭砍人高中生崩潰史...大姊頭小
趁妻去酒店上班..台南男「強上繼女4次」！完事後一起洗澡　她
快訊／楊明州接任高雄市代理市長　明天跟韓國瑜交接
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林縣「分局長巷」僅剩一個住戶　住的就是分局長

單車男遭撞飛！噴進路旁大圳「破頭慘死」…酒駕男落跑：我先回家告訴老婆

暑假將至改管屁孩大爆發！三重警攔查改裝噪音車　1晚讓9騎士荷包哭了

電影《門徒》真實版！毒梟狂斷點　警父子檔查獲市值5千萬毒品

火災時不要躲廁所　屏東消防人員「8個字」破解火場逃生迷思

我中樂透賺很多！24歲渣男拍15歲少女裸照強來　再扮警白嫖應召妹

男受困社頂公園大峽谷步道　消防出動沙灘車載運救護器材神救援

快訊／找到了！彰化女河岸邊留拖鞋消失　警消搜索30小時…她已成冰冷遺體

出獄後被分手引爆殺機！醋男翻牆縱火　女友腦麻兒慘被活活燒死

凌晨攔查可疑車輛　嫌犯拒檢開車撞倒警用機車！台南警輕傷

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

雲林縣「分局長巷」僅剩一個住戶　住的就是分局長

單車男遭撞飛！噴進路旁大圳「破頭慘死」…酒駕男落跑：我先回家告訴老婆

暑假將至改管屁孩大爆發！三重警攔查改裝噪音車　1晚讓9騎士荷包哭了

電影《門徒》真實版！毒梟狂斷點　警父子檔查獲市值5千萬毒品

火災時不要躲廁所　屏東消防人員「8個字」破解火場逃生迷思

我中樂透賺很多！24歲渣男拍15歲少女裸照強來　再扮警白嫖應召妹

男受困社頂公園大峽谷步道　消防出動沙灘車載運救護器材神救援

快訊／找到了！彰化女河岸邊留拖鞋消失　警消搜索30小時…她已成冰冷遺體

出獄後被分手引爆殺機！醋男翻牆縱火　女友腦麻兒慘被活活燒死

凌晨攔查可疑車輛　嫌犯拒檢開車撞倒警用機車！台南警輕傷

敦睦艦隊染疫懲處17人　海軍司令劉志斌督導不周遭記過

范少勳、朱軒洋「芝加哥影展掃2獎」　Asian Pop-Up Cinema並列南韓影帝鍍金

傳藍推吳怡玎補選高雄市長？ 　杜紫宸點名這一原因「萬萬不可」

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝洛杉磯機場逮捕

雲林縣「分局長巷」僅剩一個住戶　住的就是分局長

575萬起！保時捷Cayenne GTS/Coupe展開預售　首發版同步開賣

窗外就是藍海！金山空靈系純白民宿　無邊際泳池眺望太平洋超療癒

5奈米製程新增大咖客戶！台積電宣布：恩智浦半導體「汽車平台」將採用　2021年交付

前騎士助教助稱厄文與詹皇相處得很好　「人們總試圖讓他們對立」

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

中橫臨37便道大崩山全線中斷

即／女童無辜遭砍3刀　叔叔氣炸撂人抗議

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

弟弟前被刺3刀！國小女醫院內狂哭

女童遭高中生猛刺3刀　爸怒控無法接受

通姦除罪12天　偷情網站激增台灣女註冊

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

男偷電挖比特幣　礦機吃掉4600萬

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

更多熱門

相關新聞

受困大峽谷步道　消防出動沙灘車神救援

受困大峽谷步道　消防出動沙灘車神救援

一名男子與家人到屏東恆春社頂公園大峽谷，身體突感不適，恆春消防分隊墾丁消防分隊消防人員獲報利用沙灘車運送救護器材，在20分鐘就找到救護地點，將他救護送醫，消防人員認真救人精神，讓網友看了都很感動。

萬華暗夜惡火　1男搶救後仍不治

萬華暗夜惡火　1男搶救後仍不治

大火前為房租吵架！左營暗夜猛火1男命喪火窟

大火前為房租吵架！左營暗夜猛火1男命喪火窟

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

醫院副院長攀登丹林棚集山失聯　搜救2天仍未獲

醫院副院長攀登丹林棚集山失聯　搜救2天仍未獲

關鍵字：

屏東消防局新園分隊關門火警逃生

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面