火災時不要躲廁所　屏東消防人員「8個字」破解火場逃生迷思

▲屏東縣消防局新園消防小隊長吳信彥宣導火災不要躲廁所，破解「火場逃生迷思」 。（圖／取自新園分隊臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台北市錢櫃KTV發生火警造成多人傷亡，火災發生時該如何自保引起民眾闗心，屏東縣消防局新園消防分隊連日來在村里進行火警逃生避難宣導，教導民眾萬一遇上火災「小火快逃、濃煙關門」原則，才能提升獲救機會。

新園消防小隊長吳信彥說，當火災發生時，到底該不該躲在廁所？一直是很多民眾迷思的問題，其實火災最可怕的是濃煙，濃煙每秒以3～5公尺速度往上竄，廁所大都為塑膠門不具防火效果，濃煙易從浴室通風窗竄入讓人中毒昏迷死亡。

他表示，消防署公布「火災逃生避難原則」中，以往「遇大火往上走」、「躲進廁所用濕毛巾摀口鼻」等老舊避難觀念，其實都是錯誤的；其實發覺「小火快逃、濃煙關門」才能有效逃生。但「關門避難」適用在有防火效果隔堅牆及屋頂與地板（鋼筋混凝土、磚牆、矽酸鈣板，也就是一般的透天、公寓、大廈、旅館），「鐵皮建築物」等建築物火災後會坍塌變形，對身處空間內的人極易受傷或罹難，就不適用這種保命原則。

新園消防分隊利用村里集會宣導正確消防觀念，改正鄉親錯誤迷思，1、火災時不要躲進浴室，浴室門多為塑膠材質遇熱就會融化，造成濃煙進入窒息死亡；2、發現火災較晚時，打開門發現門外或樓梯間充滿濃煙、高溫炙熱，這時不是急著逃跑，應立即做「關門」動作，阻隔濃煙、開窗呼救、等待救援。

3、遭遇濃煙時用濕毛巾摀住口鼻逃生，實驗證明，無法擋住濃煙中的毒氣與高溫，而民眾為取得濕毛巾，往往會從原本相對安全空間跑到致命的環境，新園消防提醒鄉親除掌握火災逃生與應變技巧外，更應該在火災發生前做好居家「裝設火災警報設備」與家庭「演練逃生避難路線」，一旦發生火警即可快速逃生。

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