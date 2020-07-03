偷存前女友「吹簫片」...新北男再嗆「鬆了些」：我從後面來才能射！下場慘曝

▲阿宏因恐嚇花花而被判刑（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／花蓮報導

一名男子「阿宏」（化名）不滿女友移情別戀，竟然就傳訊息告訴對方，「妳的吹屌照，我早就存起來了」、「妳太美了...就是鬆了些，我得背後位X妳才能射」、「我會一次討回來」等語。對此，花蓮地院審理後，依法判阿宏有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，阿宏跟「花花」（化名）為男女朋友關係，但他卻因認為對方移情別戀，就在新北的住處傳訊息給對方，「妳劈的早多了，妳不說清楚，我不會放過妳」、「妳的吹屌照，我早就存起來了，吹屌錄影也有，不過妳放心，這是裸露性器官的猥褻物，我不敢散佈，我問問妳的A哥，看他要不要？」

阿宏還說，「妳敢玩，我就陪妳玩，你太美了，真的很迷人，不過就是鬆了些，我得後背位X妳才能射精，難怪妳得耍手段讓男人著迷，不過妳的手段破綻太多，很不高明。如果不是因為妳還在乎我，我不會跟妳耗這些時間，既然妳已經不在乎了，我會一次討回來。」

阿宏的行為讓花花感到恐懼，因此到警局報案，而阿宏則辯稱，自己並沒有恐嚇花花。對此，花蓮地院認為，阿宏的訊息顯而易見對花花具有報復心態，任何人獲得這樣的文字，都會感受到恐懼，因此認為阿宏的辯詞不足採信，依恐嚇安全罪，判他有期徒刑2月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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