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戶頭剩15元！小資妹苦惱「怎麼撐4天」　真相超反轉...網羨慕炸：我養妳

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機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日發文求救，表示戶頭只剩下15塊錢，但10號才發薪，該如何渡過「吃土的4天」？雖然表面上像小資族的煩惱，不過真相讓大票鄉民羨慕不已，甚至藉機獻殷勤。

女網友6日在PTT發文提到，「我早上去簽約一間預售屋，一不小心把200萬的存款梭哈了，結果剛剛要刷一杯飲料時發現...餘額不足，打開網路銀行驚覺只剩15元，要等到10號才能領到薪水。

請繼續往下閱讀...

她表示，目前「剩餘裝備」有15塊錢、拜拜剩下的餅乾、一個保溫杯，以及無限暢飲的白開水，「請大家幫集思廣益一下，要怎麼渡過這個城市孤島？」

▲戶頭剩15元！小資妹苦惱「怎麼撐4天」　真相超反轉...網羨慕炸：我養妳。（圖／翻攝自PTT）

▲戶頭僅剩15元。（圖／翻攝自PTT）
 

po文引起鄉民熱論，紛紛回應「找同事借300元」、「去大賣場試吃」、「魔法小卡拿出來」、「我可以借你85，湊100元」、「我要撐到15號，只能借你40」、「網路上的剩食社團去問問看...認真」、「先恭喜買房了！買房是件人生大事，至於15元撐4天，房都能買了，這種小事應該不用我們擔心」。

還有不少老司機笑說，「我養妳」、「妳寄信給我就借妳」、「正嗎？正的話我願意援助」、「長的漂亮的話，來我家，三餐吃日本料理，讓妳撐到發薪水」。

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