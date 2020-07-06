柯文哲批三倍券卻主動加碼6.5億　苗博雅：預算到手不用再騙了？

▲柯文哲批評三倍券政策。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲今天公開評論三倍券「在座經濟學家有唸書都知道這對振興沒有用、沒有boost效果」，引發討論。台北市議員苗博雅批評，如果已經認定振興三倍券沒用，台北市為何主動在沒用的政策上加碼6.55億呢？「台北市政府說法一個星期內轉彎，是覺得預算到手了，不用再騙了嗎？」

苗博雅指出，為了市府的防疫、紓困、振興方案，北市議會在六月底加開臨時會，審議市府提出的追加預算，其中包括北市府推出「三倍券敬老卡、愛心卡加碼1000元；高中職學生證加碼500元」，最高可能動支6.55億的計畫（含勻支已通過的109年度公務預算，及動用這次追加的災害準備金2.35億）。

苗博雅說，當時許多議員質疑市府的加碼金政策是否適當？勻支預算科目來源是否正當？要求市府進一步說明，預算審議過程中，副市長黃珊珊和各局處首長極力爭取，信誓旦旦說加碼政策有多好、這筆加碼金有多重要，拜託議會讓預算通過。

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者黃克翔攝）



苗博雅表示，台北市政府甚至在議會未通過追加預算前，就直接開記者會，宣布加碼計畫上路開跑，因為市府的極力爭取，議會在上週三（7/1）以附帶決議譴責市府欠缺財政紀律，勉為其難讓市府的加碼預算過關。結果，預算上週通過，今天市長就講三倍券沒有用，沒有刺激效果。

「如果已經認定振興三倍券沒用，台北市為何主動在沒用的政策上加碼6.55億呢？」苗博雅批評，如果市長這句話，早一個星期講，那議會就不用麻煩了。黃副市長也不用這麼累。全台北市的里長、里幹事也不用新增業務，議會當時應該直接把預算刪掉，不予通過。

苗博雅砲轟，市府爭取加碼預算通過之後，市長就公開講振興三倍券政策沒用，那市府加碼是在加什麼意思的？台北市政府說法一個星期內轉彎，是覺得預算到手了，不用再騙了嗎？台北市政府到底把議會當成什麼？以後人民怎麼看待臺北市府首長講的話？還有可信度嗎？