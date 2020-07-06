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手手緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」　連醫生都傻了

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng）

▲寶寶手中握著避孕器。（圖／翻攝自Facebook／Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng）

記者黃心瑀／綜合報導

越南一名34歲女子在2年前，於子宮內放入宮內節育器以便避孕，沒想到過了沒多久她仍然懷孕了，但最令人吃驚的是，肚子裡的嬰兒出生時，手上緊緊抓著原本會讓他無法存活下來的節育器，讓眾人感到十分震驚。

綜合外媒報導，這起神奇的案件發生在越南北部的海防市，該名媽媽其實之前已經生過2名孩子了，2年前她決定在子宮裡面放入宮內節育器，但後來卻發現避孕器似乎沒有起到任何作用，因為她又再度懷孕了。

隨著時間的過去，這名媽媽終於順利的把小男嬰生下來，不過令人驚訝的是，剛出生的男嬰手中，竟然牢牢握著一個「黃色的節育器」，讓接生的婦產科醫生Tran Viet Phuong感到十分神奇，更將這個奇特的場景照下。

Tran Viet Phuong說，媽媽體內的宮內節育器可能已經脫離原來的位置，所以變得無法成功避孕，母體也因次懷孕，而這個節育器跟著男嬰一起來到這個世界上；將這個場景照下來也是因為覺得很有趣，從來沒想到會受到如此多關注。

報導中指出，男嬰出生時非常健康，重達3200克，目前正在醫院跟媽媽一起接受觀察。宮內節育器（IUD）又稱子宮環、節育環、避孕環，釋放至於子宮內的避孕裝置，在經期內放入子宮可以在有效期內起到避孕效果，是最有效的避孕方式之一。

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