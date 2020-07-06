蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

▲ 蘭嶼開元港擴港計畫委託成功大學進行「水工模型試驗」，6日由農業處長許家豪帶隊前往該校實測完成。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導



為解決蘭嶼開元港港區擁擠狹小、港埠防護力不足的問題，台東縣長饒慶鈴上任後特別編列近6百萬元經費，進行「蘭嶼開元港新舊港區合併計畫-水工模型試驗及後續發展計畫」，並在成功大學建置「水工模型試驗」，6日由農業處長許家豪帶隊前往該校進行實測完成。



饒慶鈴指出，蘭嶼開元港的港區狹小，現有港口易受波浪影響、港內靜穩度不佳，且台東已成為國內外旅遊的熱門景點，每年往返離島的旅客超過70萬人次，對於離島居民運輸的各項建設必須到位，且要注重服務、創新功能，更需要整合各方多元的需求及安全性。為改善現況水域船席不足、加強港埠在颱風時的防護力道，確保船隻停泊安全，去年特別在花東基金專案編列經費進行「蘭嶼開元港新舊港區合併計畫-水工模型試驗及後續發展計畫」，以進行港區安全性的模型評估試驗。





許家豪表示，根據「蘭嶼開元港新舊港區合併計畫」規劃報告，合併新舊港區工程經費所費不貲，為確認工程的可行性及竣工後的港區安全性，水工模型試驗依港區現場尺寸製作1：70的模型，再以波機打出各式波浪條件，測試在最惡劣的條件下，驗證港區的屏障安全性，以利進行後續實地的建置工程。

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