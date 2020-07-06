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鐵道迷必朝聖！「2300萬動態模型」亮相　台博館鐵道部園區7/7開館

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記者林育綾／台北報導

鐵道迷必朝聖、北門景點再加一！耗費近16年各界的努力推動及修復，「國立台灣博物館鐵道部園區」將於明（7）日正式重啟，其中耗資2300萬打造的「鐵道動態模型」，重現1970至80年代台灣鐵路縱貫線電氣化及末代蒸汽火車行駛的時代，還有台北鐵路地下化工程動工前、第3代台北火車站周邊場景，都在常設展亮相。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲「國立台灣博物館鐵道部園區」7/7正式開館，常設展有耗資2300萬打造的「鐵道動態模型」。（圖／記者林育綾攝）

「國立台灣博物館鐵道部園區」是台博館系統4大館舍之一，座落於台北舊城北門外，自20世紀初期起，先後曾是日本時代鐵道部、戰後台鐵總局的本部，更作為台灣鐵路營運總部達70年，直到2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，由台博館負責修復與再利用成為博物館，終於在7/7開放。

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▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲鐵道部園區內的古蹟本體包含6座建物。（圖／記者林育綾攝）

鐵道部園區內的古蹟本體，包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等6座建物，園區內另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，是台博館系統中面積規模、建物數量最多的館舍。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

▲▼「鐵道動態模型」呈現1970至1980年代，台灣鐵路縱貫線電氣化及末代蒸汽火車行駛的時代。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

目前鐵道部園區以「現代性」為展示定位，除了結合園區歷史背景與古蹟建築脈絡的「鐵道文化常設展」及「園區歷史暨古蹟修復常設展」之外，也針對親子觀眾策劃「蒸汽夢工廠」兒童展。

鐵道是常民的共同記憶！常設展內除了有熟悉的售票口、進出站閘門、號誌，也展示早期的台鐵便當、餐具、紀念品等。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲▼鐵道是常民的共同記憶！常設展內也有熟悉的售票口、進出站閘門、號誌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

加上因應館舍地理區位，耗資2300萬打造「鐵道動態模型」常設展，呈現1970至1980年代，台灣鐵路縱貫線電氣化及末代蒸汽火車行駛的時代，還有台北鐵路地下化工程動工前「台北第3代火車站」周邊場景，重現台北城區各式柴油機車、電力機車、電聯車運行的「台灣平行線上的動力革命」。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

▲「鐵道動態模型」重現早年鐵道樣貌。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

▲▼「鐵道動態模型」也有夜間模式。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

而園區開幕首檔特展，策劃「異論現代：1935台灣博覽會」及「台灣鐵道旅館」2檔特展，帶領觀眾重返「始政40周年紀念台灣博覽會」，探索當時人們如何回應現代體制；並邀請觀眾體驗1908年因應縱貫線鐵路開通而建造的台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」，認識台灣現代性發展的軌跡。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲特展中也秀出台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國立台灣博物館鐵道部園區」耗費多年修復，包括精細的石膏雕花裝飾。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

近年來台博館致力推行「台灣博物館系統」，以台博館本館座為起點，規劃串連「古生物館」、「南門館」，配合各館舍建築的歷史脈絡，重新再利用與活化古蹟建築，讓觀眾見證台灣自然史、產業史與近代人文歷史的發展，呈現豐富的生物多樣性和文化多元化，並以「現代性」、「永續性」、「文化傳承與創新」為核心精神，傳遞博物館的內涵及能量。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲▼早年的台鐵鐵道便當、餐具等也都在常設展出展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

國立台灣博物館鐵道部園區
地址：台北市大同區延平北路一段2號
09:30-17:00（週一休館）

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