牙齒潔淨偏方一勞永逸不可信　專家建議：定期保養即可解決

▲上班族總是愛喝飲料。（圖／達志影像／示意圖）

記者賴威志／綜合報導

現代上班族平時上班時間長，坐辦公室經常喝咖啡、茶或飲料，不少人的牙齒就因為色素沉澱堆積而變黃了，到底該怎麼辦？除了平時要做好正確口腔清潔，少喝有大量色素的飲料以外，部份OL會選擇去牙醫診所做冷光美白牙齒的療程，但這樣的療程費用動輒都要好幾萬元，相當於1、2個月的薪水，實在讓人捨不得花下去。

網路上雖然有不同亮白牙齒的”秘訣”，像是使用牙齒美白貼，或用食鹽混小蘇打刷牙、但被打臉有可能導致損傷牙釉質、磨損牙齒，也有網友分享她去其他地方淨白牙齒的體驗。

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▲牙齒潔淨逐漸被現在年輕人所重視。（圖／網友陳希希提供）

撇除一些美白牙齒的偏方，建議還是最好去專門的店做諮詢會比較洽當，台北市大安區知名的T-Beauty美齒亮白專家就有在為民眾解決牙齒色素沉澱的困擾。有別於大家印象中的昂貴與耗時，T-Beauty使用專業照光儀器與無藥劑且不傷害牙齒及牙齦的溫和配方，主張20分鐘有感淨白以及居家清潔照護，讓每個飽受牙齒偏黃的人重拾脣紅齒白清爽感。

▲▼牙齒冷光淨白前後。（圖／網友陳希希／提供）

除了店內的牙齒亮白課程外，T-Beauty還有來自代理來自日本的Whiteeth維提斯美牙居家保養組，如果是沒空來保養的上班族也可以手刀搶購，內有牙套組、與牙齒淨白劑，讓妳回家也能對牙齒貼心照護！

▲▼維提斯美牙居家保養組開箱。（圖／T-Beauty／提供）

T-Beauty美齒亮白專家

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷20號1樓

營業時間：每日中午12點至晚上8點

電話：02-8771-8595

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