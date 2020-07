伊朗核事故「鈾濃縮離心機」受損…拖慢發展進度！　瘋傳「這兩國」策劃破壞

▲伊朗納坦茲(Natanz)核電廠日前發生事故。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省的納坦茲(Natanz)核電廠日前發生火災事故,目前尚未公布確切原因,但伊朗核子官員5日表示,這場事故造成機械損壞,可能拖累鈾濃縮離心機的發展進度。外媒指出,以色列與美國將鈾濃縮離心機視為威脅,因此加強了核設施遭蓄意破壞的可能性。

伊朗國際電視台(Iran International)公布最新衛星照片顯示,納坦茲的核能設施損毀程度比想像中還大,周圍散落許多碎片,機械設備也都被熏黑。而納坦茲事件後,4日又發生了2起工業事故,還有其他工廠發生零星火警與爆炸,加深了人們對蓄意攻擊的猜測。

A satellite image taken by Iran International's request shows the location of the #explosion in #Natanz nuclear site in Iran. The image compared to another image from before the incident shows the severity and the power of the explosion. pic.twitter.com/fNaH0NC1z4