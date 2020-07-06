伊朗核事故「鈾濃縮離心機」受損…拖慢發展進度！　瘋傳「這兩國」策劃破壞

▲伊朗納坦茲（Natanz）核電廠日前發生事故。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省的納坦茲（Natanz）核電廠日前發生火災事故，目前尚未公布確切原因，但伊朗核子官員5日表示，這場事故造成機械損壞，可能拖累鈾濃縮離心機的發展進度。外媒指出，以色列與美國將鈾濃縮離心機視為威脅，因此加強了核設施遭蓄意破壞的可能性。

伊朗國際電視台（Iran International）公布最新衛星照片顯示，納坦茲的核能設施損毀程度比想像中還大，周圍散落許多碎片，機械設備也都被熏黑。而納坦茲事件後，4日又發生了2起工業事故，還有其他工廠發生零星火警與爆炸，加深了人們對蓄意攻擊的猜測。

A satellite image taken by Iran International's request shows the location of the #explosion in #Natanz nuclear site in Iran. The image compared to another image from before the incident shows the severity and the power of the explosion. pic.twitter.com/fNaH0NC1z4 — Iran International English (@IranIntl_En) July 5, 2020

國家通訊社「伊朗通訊社」（IRNA）援引伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）發言人說法指出，納坦茲的事故造成重大損壞，可能會拖累鈾濃縮離心機發展時程。至於火災的原因也已經確定，稍晚才會宣布。

根據《衛報》報導，美國與以色列將鈾濃縮離心機視為威脅技術，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月底才向聯合國安理會表示，伊朗的先進的離心機讓該國的鈾濃縮速度比目前快上50倍；這加劇了外界對伊朗事故的臆測，認為這是有組織計畫的攻擊事件。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）5日公開表示，所有核設施都非常複雜，有很高的安全限制，「我不確定他們（伊朗）是不是知道該如何維護這些設施，我只能說，並不是伊朗發生的每件事都絕對與我們有關。」

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