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德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

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▲▼德國陸軍特種部隊司令部（KSK）,2017年。（圖／達志影像／美聯社）

▲訓練一位特種部隊成員十分不易，直接裁掉整個連隊讓德國損失慘重。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

德國陸軍特種部隊司令部（KSK）自1996年以來奉命參與反恐行動，日前爆出有成員家中藏匿爆炸物與武器，另外還有20人被懷疑是極端「右翼分子」。KSK武器庫中有4.8萬枚彈藥及61公斤爆炸物不翼而飛，不禁讓外界擔憂失蹤的軍火與右翼分子有關。

綜合外媒報導，由於KSK特種部隊深植的右翼極端主義問題，德國國防部長凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）宣布要進行整頓，已下令解散KSK第2連隊，而非由新人替換。

凱倫鮑爾告訴《南德意志報》，這些右翼分子已經「部分獨立」部隊的指揮體系之外了，而且發展成對軍隊「有害的領導文化」。目前預計KSK的首席指揮官（Markus Kreitmayr）會繼續留任，但是小組在重組完成前，不會參加演習與國際任務。

▼德國國防部長凱倫鮑爾表示，這些右翼分子在軍隊發展出有害的文化。（圖／路透）

▲▼德國國防部長凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）。（圖／路透）

自從2017年有位KSK成員在一個指揮官歡送會上，播放右翼搖滾樂對納粹致敬，就引來外界批評聲浪。德國軍事反情報局1月份公布的一份報告中也顯示，有500名軍人正接受右翼極端主義傾向調查，而目前坐實的相關案件中，就有20筆與KSK有關。

另外，凱倫鮑爾也表示，最近發現KSK特種部隊丟失4.8萬發彈藥與62公斤的炸藥，這是非常嚴重的問題，也讓人不由得聯想到5月在某成員私宅中搜出的大量軍火。

KSK部隊成立與1996年，主要進行情報偵察、打擊恐怖主義、滲透敵方等特殊任務，部隊編制約1000人，其中有850人是職業軍人與雇傭兵。要加入部隊必須經歷嚴格考驗，然而這次的風波不得不讓高層重新整肅軍隊。

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