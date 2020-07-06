美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

▲軍演執行了高空、低空飛行、快速垂降與擊退等訓練。（圖／翻攝自美國太平洋空軍網站）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國駐日空軍第353特種部隊在6月下旬於橫田進行10天的操演，還出動了CV-22「魚鷹」與海豹部隊。第21特種作戰中隊霍克（Jason Hock）表示，這次的演習是為了確保部隊能應付與鄰國的競爭，以便「保衛印太地區」。中國頻繁在南海活動，美國也不甘示弱回應，不斷增強美日聯合軍演，以維護印太區域安全。

根據《shadowspear》報導，這次的「Gryphon Jet」訓練清單包括：垂直起降滲透飛機CV-22「魚鷹」、C-130J運輸機以及用來滲透敵營的小型高機動車輛，甚至還出動美國海豹部隊。其中執行了高空、低空飛行、快速垂降與擊退訓練等等，這些戰術是為了在緊急狀況時，能讓特種兵高效且迅速的傳遞訊息。

▼第21特種作戰中隊霍克表示，這是為了保衛印太地區而做準備。（圖／翻攝自美國太平洋空軍網站）

霍克表示，這次的演習讓美軍能在日本各地進行實地考察，並與任務的合作夥伴一起進行培訓，提升在特戰中的默契與能力。他強調，這次訓練最重要的目的，就是確保部隊能在責任範圍內「應付與鄰近國家的競爭」，並能做出緊急情況的回應，「無論是為了捍衛美國、日本還是其他在印太地區的盟友，我們都應該做好準備來應付。」