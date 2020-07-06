　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼Gryphon Jet,軍演。（圖／翻攝自美國太平洋空軍網站）

▲軍演執行了高空、低空飛行、快速垂降與擊退等訓練。（圖／翻攝自美國太平洋空軍網站

 實習記者簡立宇／綜合報導

美國駐日空軍第353特種部隊在6月下旬於橫田進行10天的操演，還出動了CV-22「魚鷹」與海豹部隊。第21特種作戰中隊霍克（Jason Hock）表示，這次的演習是為了確保部隊能應付與鄰國的競爭，以便「保衛印太地區」。中國頻繁在南海活動，美國也不甘示弱回應，不斷增強美日聯合軍演，以維護印太區域安全。

根據《shadowspear》報導，這次的「Gryphon Jet」訓練清單包括：垂直起降滲透飛機CV-22「魚鷹」、C-130J運輸機以及用來滲透敵營的小型高機動車輛，甚至還出動美國海豹部隊。其中執行了高空、低空飛行、快速垂降與擊退訓練等等，這些戰術是為了在緊急狀況時，能讓特種兵高效且迅速的傳遞訊息。

▼第21特種作戰中隊霍克表示，這是為了保衛印太地區而做準備。（圖／翻攝自美國太平洋空軍網站）

▲▼Gryphon Jet,軍演。（圖／翻攝自美國太平洋空軍網站）

霍克表示，這次的演習讓美軍能在日本各地進行實地考察，並與任務的合作夥伴一起進行培訓，提升在特戰中的默契與能力。他強調，這次訓練最重要的目的，就是確保部隊能在責任範圍內「應付與鄰近國家的競爭」，並能做出緊急情況的回應，「無論是為了捍衛美國、日本還是其他在印太地區的盟友，我們都應該做好準備來應付。」

ET快訊
柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元
好市多買一組牛小排！「回家開下層」傻住：衝擊實在太強
雙金女星遭起訴！　誆製作《海角七號》音樂劇騙募資150萬
執行長2分鐘爆哭錄音檔曝光！施暴後懺悔衛生局女：別把我推開
《國光幫幫忙》混血辣模仙人跳富商…狂榨800萬下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

解放軍反制印度　重啟廢棄半世紀的西藏神祕機場...衛星影像曝光

軍委會批准解放軍接種「Ad5-nCoV疫苗」　權威醫學雜誌：過半出現超慘副作用

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

解放軍反制印度　重啟廢棄半世紀的西藏神祕機場...衛星影像曝光

軍委會批准解放軍接種「Ad5-nCoV疫苗」　權威醫學雜誌：過半出現超慘副作用

鐵道迷必追景點+1！台博館「鐵道部園區」修復16年正式開館

A股大漲4％突破一年高點　「成交量暴走」券商下單系統卡住

千萬別太黏！獅子需要「獨立空間」、摩羯喜歡「各自努力」

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

蔡英文日文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！　網淚喊：台灣多謝！

3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

快訊／竹科全有電腦火警！濃厚黑煙狂竄…警消急灑水灌救「車棚一片焦黑」

近8成民眾挺國民法官　司法院、法務部、民進黨都推參審

英屬哥倫比亞大學將台灣列入中國　外交部要求「立即更正、回歸中立」

黑幫老大「牢房爽當旅館」害獄友自焚90%燒傷　「連續減刑7次」黑內幕曝光！

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

軍武熱門新聞

中國反制印度　重啟西藏廢棄機場

軍委會批准解放軍接種疫苗　醫學雜誌：副作用超慘

台灣和平70年將戰爭？　學者2點警告

美國慶日派「2航母+4軍艦」赴南海

KSK丟失4.8萬發彈藥　部長直接廢掉一個連隊

巨浪掀翻29噸AAV7兩棲突擊車

李毅：武力統一台灣「很簡單」

陸戰橡皮艇遇大浪易翻覆！專家點出真相

陸戰隊3命危！漢光演習36次出事12次

美空軍特種部隊在日軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

俄航太軍總司令：S-500是第一代太空防禦系統

美軍派「B-52轟炸機、超級大黃蜂」南海共同軍演！

解放軍南海演訓奪島　國軍陸戰隊移訓東沙

更多熱門

相關新聞

即／美2飛機「高空相撞」墜湖中

即／美2飛機「高空相撞」墜湖中

美國愛達荷州2架飛機在科達倫湖（Lake Coeur d'Alene）上空相撞後墜入湖中，其中2人的遺體在飛機沉入湖中前發現，另外6人則下落不明，可能都已罹難。據了解，機上還有兒童，目前救難隊員仍在全力打撈中。

美國夜店2死8傷　槍手仍在逃！

美國夜店2死8傷　槍手仍在逃！

肯爺競選美國總統剩2條路！各界多「看戲心態」

肯爺競選美國總統剩2條路！各界多「看戲心態」

小池百合子6成高得票率！成功連任東京都知事

小池百合子6成高得票率！成功連任東京都知事

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

關鍵字：

北美要聞日本海豹部隊第353特種部隊Gryphon Jet國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面