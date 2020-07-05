快訊／楊姓少校輕生初步調查　海軍：對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

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▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國防部近期備戰漢光演習預演但卻發意外，一名海軍陸戰隊上兵蔡博宇意外落海，送醫宣告不治；然而，5日又傳出，負責本次操演的教官少校楊昌霖，被發現在隊部辦公室樓梯間輕生。對此，海軍司令部已展開調查釐清死因，出步研判應是對漢光預演落海意外感到沮喪、自責，才會導致憾事發生。

海軍司令部表示，本軍專案小組初步調查，楊員為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，對兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高，經訪談楊員同事、部屬、長官及操演部隊相關幹部，對楊員教學認真及工作負責態度均表達肯定，認為楊員是位難得的優秀教官。

海軍指出，楊員曾向同袍吐露，對落海意外事件肇生人員傷亡感到沮喪、難過，「綜合研判，楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事。」

海軍司令部進一步表示，楊員是一位優秀專業的兩棲教官，對此不幸事件，深表遺感與不捨，將全力協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強生命教育，避免再生憾事。

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