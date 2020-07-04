宜蘭保釣志士夜襲！派50隻鴿子繫「頭城釣魚台路一號」門牌　空降登島　

▲宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益帶鴿子繫「頭城釣魚台路一號」門牌空降登島。（圖／蔡文益提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭保釣志士蔡文益等12志士，3日夜襲強出海，並帶50隻繫國旗與「頭城釣魚台路一號」門牌的鴿子，要準備空降登島宣示主，但因沒船員證出不了港而功敗垂成。

保釣志士蔡文益表示，出海保釣，他是考量到若前進到釣魚台12每浬處時，會遇上日方的巡邏艦艇阻攔，才想以50隻繫國旗與「頭城釣魚台路一號」門牌的鴿子，代保釣志士們飛降登島，宣示我主權與漁權，但因出不了港，鴿子無法立功。