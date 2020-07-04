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台東縣府舉辦迷你棒球師資研習　小聯盟紅襪球員劉致榮任一日助教

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▲▼ 台東縣府迷你棒球師資研習，小聯盟紅襪球員劉致榮任一日助教 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東縣府舉辦迷你棒球師資研習。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府與寶悍運動平台有限公司4日在新生國小，共同舉辦的MINI BASEBALL台東師資研習營，研習後由贊助商捐贈25組迷你棒球球具給台東基層學校使用，縣府教育處長林政宏代表縣長饒慶鈴回贈感謝狀，研習則聘請小聯盟紅襪球員劉致榮擔任一日助教。

▲▼ 台東縣府迷你棒球師資研習，小聯盟紅襪球員劉致榮任一日助教 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

饒慶鈴表示，台東縣人口20幾萬人，更因少子化影響推動棒球運動有限，但近年基層棒球賽事成績斐然，2019年U15拿下亞洲盃亞軍，小馬少棒更拿下世界冠軍，2020年卑南國中榮獲謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍，雖然因為疫情影響未能代表國家出國比賽，但大大提升台東縣推動基層棒球運動的決心。

▼ 小聯盟紅襪球員劉致榮任一日助教。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 小聯盟紅襪球員劉致榮任一日助教。（圖／記者楊鈞典翻攝）

今年小聯盟賽季取消，劉致榮留在台灣持續訓練，今天參與迷你棒球師資研習與學員比賽時，他也下場投球，氣氛相當歡樂，劉致榮開玩笑說道，這是自己復出以來面對最多打者的一戰，笑稱簡直被打爆。角色，要發揮本身在社區中的影響力，讓所需要的資源都到位，是在社區發展過程中必然的努力；縣政府、各鄉鎮公所與社區單位，會一同攜手向前，打造專屬社區培力制度與資源共享系統，實踐在地照顧的永續目標。

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