6月大男嬰換尿布「比鄰居還小」…阿嬤動手加工：快長大！破皮紅腫醫看傻

▲寶寶的下體不夠雄偉，居然有阿嬤異想天開，徒手幫孩子「拉扯加工」。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

很多婆婆媽媽聚會時，總愛比家庭、比小孩，年紀大的長輩，有時連「孫子」都要比。婦產科醫師李偉浩近日在節目錄影中表示，有一名他接生過的產婦向他抱怨，自己才剛出生6個月大的孩子，下體又紅又腫，他拆開尿布一看，的確陰囊和陰莖都已出現破皮傷口，本來懷疑是尿布疹，結果一問才知道，竟然是阿嬤因為不甘心孫子的下體，比鄰居的小孩還要小，想讓孫子「更雄偉」，洗澡時會「動手加工」，又拉又扯孩子的陰囊、陰莖，希望促進血液循環、快快長大，讓他聽了超傻眼。

李偉浩在《媽媽好神之俗女家務事》提到，有一對父母和外婆，日前帶著出生才6個月大的孩子到他的門診，媽媽檢查完後，突然對他大嘆：「醫師，你一定要念一下我媽！」接著解開孩子的尿布，他當場看到，這名6個月大的小男生，生殖器看起來相當紅腫，陰囊和陰莖還出現破皮問題。

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▲（圖／翻攝自YouTube）

李偉浩一詢問，孩子的媽媽才開始抱怨，表示阿嬤最近帶著孫子出門和鄰居聚會，剛好鄰居也帶著一個年紀差不多的男孩子同行，席間兩個男寶寶一起換尿布時，婆媽們就互相比較，「怎麼差2個月而已，下面大小差這麼多？」

結果阿嬤不甘心比輸了，所以每次替孫子洗澡時，就會對孫子下體又拉又扯，甚至直接扭轉，希望能促進血液循環，幫助生殖器長大，這番話一說出，讓醫師超傻眼。

李偉浩表示，孩子下體都若出現破皮傷口不治療，嚴重的話可能會造成蜂窩性組織炎。他並好言規勸這名阿嬤，「孩子大小正常，如果鄰居的小孩在這個年紀比較大，恐怕才是有問題」。後來產婦事後向李偉浩透露，鄰居家孩子給醫生檢查後，還真的發現不對勁，所以身體若有問題時，還是諮詢醫生才是正確選擇。

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