登陸作戰預演「海象突變」！舟艇翻覆4官兵落海2命危　軍方記者會說明

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，造成艇上7人中共有4名士官兵落海，其中3人失去生命徵象、1人吸入性肺炎，均在醫院救治中，目前還有2人命危。國防部下午1時於高雄左營海軍總醫院召開記者會說明。

▲海軍陸戰隊政戰主任林傳盛。（圖／記者黃子倩攝）

海軍陸戰隊政戰主任林傳盛表示，目前均已聯繫上官兵家屬，現以全力醫療救護為主。林傳盛指出，3日上午9時左右，陸戰隊官兵正在進行聯合登陸作戰預演，一艘小艇編制成員為7人，原本研判海象後符合演訓標準，因此部隊才會開始進行操舟演練，豈料海象疑似有突發狀況，才會造成膠舟翻覆，共7人落海、4人受傷，其中2人傷勢嚴重，仍在醫院搶救中。

▲▼海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，「特戰突擊橡皮艇」疑因海象不佳翻覆。（圖為同款式橡皮艇／記者黃子倩翻攝）

林傳盛強調，海象、氣候條件都是按照標準，操演當下的海象是沒有問題，膠舟之間也無碰撞，是否真因為海象突變因此發生意外，後續將聯合深入調查翻覆主因。針對13日即將到來的漢光演習，林傳盛也說，演訓目前沒有停止的規劃。





▲醫師蔡承根說明傷者情況。（圖／記者洪正達攝）

對此，醫師蔡承根說明，第一位送到院的道姓男中士到院時生命跡象不穩定，經急救後雖有恢復心跳，但考量血壓等其他情況，因此施以葉克膜治療，現生命跡象穩定，後續採低溫療法；而第二位陳姓男上士、及蔡姓男上兵到院時皆無心跳，2人情況嚴重，目前同時放置葉克膜持續急救，還在觀察治療中。

蔡承根指出，3名傷者肺部都有嚴重浸潤，有肺水腫、肺積水現象，手腳軀幹也有擦傷，目前生命跡象仍不穩定，還在持續治療中。

▼海軍陸戰隊99旅上午進行操演時發生意外，傷者送至高雄海軍總醫院搶救。（圖／記者洪正達翻攝）