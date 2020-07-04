台中22歲正妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看：太愛了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名22歲謝姓男子不滿被甩，在烤肉局上發現22歲蘇姓前女友與男生互動親密，氣得將對方拖進車中施暴，甚至把蘇女拉進家中毆打，導致蘇女全身瘀青、小腿骨骨折，而謝男的家人見狀都沒有反應，直到鄰居報警才讓案情曝光。

據悉，蘇姓女子長相甜美，與謝男交往2至3年，但謝男疑心病重，常懷疑蘇女和其他男生搞曖昧，雙方曾在3月爆發口角，事後兩人分手，又於6月8日的謝男家中的烤肉局上相遇，謝不滿蘇女跟其他男生互動親密，酒後出手打人。

謝男強行將蘇女拖到車上，再拉回家中毆打，即使蘇女在地上爬行求饒，謝男的家人也不為所動。期間，因謝男毆打的聲響過大，讓鄰居嚇得報警。警方到場時，謝男一家將蘇女藏起，直到員警苦勸才讓蘇女出來送醫。

▲▼蘇女遭前男友暴打，全身瘀青、腿骨骨折。（圖／翻攝爆料公社）



據《三立新聞》報導，醫護人員表示，蘇女前胸、後背都是紫黑的瘀青，甚至連眼睛都變成熊貓眼，小腿也被打致骨折，驚嘆「到底是怎麼打得打成這樣」。

清水警分局表示，3日晚間獲報後立刻到場處理，蘇女當下沒有提到被毆打，僅說精神不濟、不舒服、想就醫，事後得知蘇女傷勢嚴重，立刻通知謝男到案，並依傷害罪送辦，目前家暴令已核准生效。

據《TVBS》報導，謝男的爺爺表示，孫子太愛蘇女了，覺得對方在外面跟朋友的互動不好才會失控。

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