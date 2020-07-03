印度用C-17運輸機派遣12艘鋼船　監視船隻航行抵制中國挑釁

▲印度派兵前往拉達克地區。（圖為資料畫面／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度海軍向拉達克（Ladākh）派遣了12艘先進的鋼船，以方便後續在班公錯（Pangong Lake）一帶巡邏，並藉以對抗中國的928 B型巡邏艇。印度海軍優先藉由C-17運輸機來將船運送到列城（Leh），以表達有意抵制中國任何挑釁的堅決，也阻止共軍讓重型船隻下水。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度海軍正在向拉達克派遣12艘高功率、大容量、最先進監視裝備的鋼船，且優先藉由C-17運輸機將船運送到列城。雖然透過飛機來運輸大型船隻仍存在一些後勤問題，但印度海軍和陸軍都有在設想解決方案。

為了有效對抗中國的928 B型巡邏艇，同時堅決抵制中國的任何挑釁，印度海軍不斷向前部署，以監視安達曼海（又稱緬甸海）到波斯灣船隻的航行動向，防止任何對他們不利的活動。

印度方認為，解放軍表面上是和平的脫離接觸實際控制線（LAC），但卻在鞏固拉丁美洲、加勒比海沿岸的四個對峙點，從通訊設施的升級、道路建設，還有班公錯大規模的基礎建設來看，共軍根本無意恢復原狀，實際上只是透過「蠶食」的方式來取得更大塊的領土，也迫使邊界升級而挑釁印度軍隊。印度方表示，他們並不會主動發起行動，只會針對中國的侵略來回應。