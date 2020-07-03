總統官邸清秀憲兵姐妹花曝光！曾任柔道代表隊...網全戀愛了：想回役

▲憲兵202指揮部332營游姓雙胞胎憲兵姐妹花。（圖／翻攝自Facebook／青年日報）

政治中心／綜合報導

巾幗不讓鬚眉！負責捍衛總統官邸維安的憲兵202指揮部332營，近來加入一對外型亮眼的雙胞胎憲兵姐妹花，讓平時充滿嚴肅的氛圍多了一股清新風。不過，可別因為是女生就小瞧她們，《青年日報》臉書3日就透露，這對游姓姊妹高中時期，可是學校柔道代表隊成員。

《青年日報》6月27日一篇以「戀～愛～了～啦～⁣」為題的「穿軍服！讚」報導中，請到在憲兵202指揮部332營服役的一兵姐妹花，姊姊游方綺與妹妹游方榕，兩人也寫下「努力學習，不畏挑戰！用心才能找到方向」的從軍願景。

《青年日報》指出，她們兩人在高中時期都是學校柔道代表隊成員，並在高中畢業後報考志願役士兵，「雙雙加入憲兵之後也將大部分的所得都交由父母貼補家用，一同分擔家計，父母雖不捨女兒們從事如此辛苦的工作，但也為她們的選擇感到十分欣慰及驕傲」。

網友看到游姓姐妹花照片後，紛紛表示，「憲兵之花」、「突然想回役」、「在當年有這種憲兵,一定主動過去說要給她記缺點當業績,順便問BBCall 號碼...(大誤)」。

另外，游方綺與游方榕日前也接受憲兵指揮部《忠貞報》人物專訪。游方綺表示，跟大多數同袍一樣，成為軍人後能陪伴家人的時間不多，但她們姊妹倆會充分利用休假時間陪伴父母；而游方榕則坦言，在憲兵訓練中心訓練的過程中及分發到單位服務時，難免因陌生、不熟悉而感到緊張、不適應，但幸好有姊姊陪伴，一同分享快樂和難過的經驗。

對於游方綺與游方榕的柔道背景，《忠貞報》讚揚，她們秉持著柔道的基本精神「精力善用，自他共榮」，展現出巾幗不讓鬚眉的豪情氣度。