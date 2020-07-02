　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

獨／美軍偵察機「15秒錄音曝光」　巡弋台灣南部空域42分鐘

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者趙蔡州、王致凱／綜合報導

美國海軍一架EP-3E（白羊座）電子偵察機2日現身台灣南部巴士海峽，進行約40分鐘的巡邏任務後返回，《ETtoday新聞雲》獨家曝光美軍對地廣播的15秒錄音。該架美軍電子偵察機的飛行過程，也被中國「南海戰略態勢感知計劃」曝光，在台灣南部空域巡弋了至少40分鐘。

根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）2日透露，EP-3E電子偵察機上午8時01分被偵測到出現在巴士海峽空域，先向西朝南海飛行一段距離，8時20分飛抵台灣西南海域後，再依照原本的路線返回，直到8時43分離開南海防空識別區，巡弋時間約為42分鐘。

▲▼美軍一架EP-3E電偵機2日上午現蹤巴士海峽。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

▲▼美軍一架EP-3E電偵機2日上午現蹤巴士海峽。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

▲美軍一架EP-3E電偵機2日上午現蹤巴士海峽。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

《ETtoday新聞雲》獨家曝光美軍對地廣播的15秒錄音。錄音內容可以聽見，飛行員自稱是美國軍用飛機，此次在本空域活動，受國際法保障。根據知情人士透露，這一份錄音檔為EP-3E電偵機返程時的對地廣播，在經過台灣附近海域時，被台灣相關單位截獲。

中國解放軍1日至5日在西沙群島進行軍事演練，期間禁止所有船隻進入西沙群島海域，而在過去的12天中（6月下旬至今），美軍被紀錄到P-8A海神偵察機丶EP-3E電子偵察機、P-3C反潛機丶RC-135偵察機、KC-135R空中加油機及C-40A運輸機等機型現蹤台灣周邊空域，消息引發中方高度關注。

ET快訊
「華城連環殺人」懸34年結案！凶嫌性侵殺害14女...警說話
爆不倫蔡宜芳後…柯P前愛將改做Uber Eats外送　超狂收
快訊／威力彩12億開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱
獨／美軍偵察機巡弋台灣南部空域42分鐘　「15秒錄音曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

獨／美軍偵察機「15秒錄音曝光」　巡弋台灣南部空域42分鐘

菲律賓海美軍秀「雙航艦」肌肉照　F/A-18大黃蜂彈射拉出紅光軌跡

史上威力最強B-1B轟炸機　服役35年不堪「過度出勤」

反制中國崛起！澳洲10年投資5.5兆元強化軍力　國防聚焦印太地區

飛彈車大軍現身台東街頭　軍事專家「看發射蓋」研判：是台版薩德！

迦納裔下士「全程講台語」登莒光園地：正港台灣囡仔　跟大家共款保護台灣

德國精銳部隊「被新納粹滲透」…密謀暗殺左派政客！　KSK第2連全員解散

解放軍IL-78加油機現身巴基斯坦空軍基地　拉達克東部活動增加

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網曝：聽到直升機預備的聲音

印度將接收美、法、以三國新武器　「M982神劍導引炮彈」直接部署中印邊境

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

獨／美軍偵察機「15秒錄音曝光」　巡弋台灣南部空域42分鐘

菲律賓海美軍秀「雙航艦」肌肉照　F/A-18大黃蜂彈射拉出紅光軌跡

史上威力最強B-1B轟炸機　服役35年不堪「過度出勤」

反制中國崛起！澳洲10年投資5.5兆元強化軍力　國防聚焦印太地區

飛彈車大軍現身台東街頭　軍事專家「看發射蓋」研判：是台版薩德！

迦納裔下士「全程講台語」登莒光園地：正港台灣囡仔　跟大家共款保護台灣

德國精銳部隊「被新納粹滲透」…密謀暗殺左派政客！　KSK第2連全員解散

解放軍IL-78加油機現身巴基斯坦空軍基地　拉達克東部活動增加

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網曝：聽到直升機預備的聲音

印度將接收美、法、以三國新武器　「M982神劍導引炮彈」直接部署中印邊境

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

指揮中心下週鬆綁國際醫療！外國人可申請來台就醫但不能做健檢、醫美

高跟鞋鞋跟被電扶梯捲入！　大牙閃身「差點少一隻腳」驚嚇：真的好可怕

不斷更新／吳桀睿滿壘敲安雪恥　7局富邦4比3統一

洗澡摸到硬塊不理！她拖到「乳房潰爛發臭」腫瘤爆長15公分　醫：肺、骨頭全轉移

零食召喚秒飛奔櫃台　萌貓「煞車不及」…咻一下在地上了

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

多維TW／兩岸關係回不去了

蔡英文肯定「年輕人就是台灣的未來」：政治工作者都應謙卑面對年輕世代意見

獨／馬俊麟妻「月接3業配」狂賺　業內人士曝青睞原因

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

軍武熱門新聞

飛彈車大軍現身台東　軍事專家：台版薩德

美軍偵察機　15秒錄音檔曝光

新納粹滲透KSK　德國精銳部隊解散

100噸核潛艦廢鋼運往中國　俄海關扣押

迦納裔下士講台語登莒光園地：正港台灣囡仔

史上威力最強B-1B轟炸機！歡度服役35年

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網全看傻

澳洲10年投資5.5兆強化軍力

解放軍加油機現身高山疑借用巴基斯坦空軍基地

F/A-18彈射拉出紅光軌跡

美海軍接收獨立級「奧克蘭號」！

美陸軍砸6億　再購黑色大黃蜂

印度將接收美、法、以三國新武器

大陸「新一代戰機」2021年完成首飛

更多熱門

相關新聞

美軍機連續12天現身台海　電偵機上午巡弋巴士海峽

美軍機連續12天現身台海　電偵機上午巡弋巴士海峽

美軍機連續12天現蹤台灣周邊空域！根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）的Twitter「SCS Probing Initiative」指出，美國海軍一架EP-3E電偵機上午現蹤巴士海峽，並花約1小時進行偵查。

空軍司令部否認美軍機飛越海峽中線

空軍司令部否認美軍機飛越海峽中線

俄懸賞殺美軍　川普去年就知道

俄懸賞殺美軍　川普去年就知道

美軍秀肌肉　在菲律賓海展開雙航母演訓

美軍秀肌肉　在菲律賓海展開雙航母演訓

美軍4架偵察機現蹤巴士海峽 均飛往南海

美軍4架偵察機現蹤巴士海峽 均飛往南海

關鍵字：

美軍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

看牙醫煞到小22歲正妹護理師！中年大叔苦追結婚了

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面