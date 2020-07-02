獨／美軍偵察機「15秒錄音曝光」　巡弋台灣南部空域42分鐘

記者趙蔡州、王致凱／綜合報導

美國海軍一架EP-3E（白羊座）電子偵察機2日現身台灣南部巴士海峽，進行約40分鐘的巡邏任務後返回，《ETtoday新聞雲》獨家曝光美軍對地廣播的15秒錄音。該架美軍電子偵察機的飛行過程，也被中國「南海戰略態勢感知計劃」曝光，在台灣南部空域巡弋了至少40分鐘。

根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）2日透露，EP-3E電子偵察機上午8時01分被偵測到出現在巴士海峽空域，先向西朝南海飛行一段距離，8時20分飛抵台灣西南海域後，再依照原本的路線返回，直到8時43分離開南海防空識別區，巡弋時間約為42分鐘。

▲美軍一架EP-3E電偵機2日上午現蹤巴士海峽。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

《ETtoday新聞雲》獨家曝光美軍對地廣播的15秒錄音。錄音內容可以聽見，飛行員自稱是美國軍用飛機，此次在本空域活動，受國際法保障。根據知情人士透露，這一份錄音檔為EP-3E電偵機返程時的對地廣播，在經過台灣附近海域時，被台灣相關單位截獲。

中國解放軍1日至5日在西沙群島進行軍事演練，期間禁止所有船隻進入西沙群島海域，而在過去的12天中（6月下旬至今），美軍被紀錄到P-8A海神偵察機丶EP-3E電子偵察機、P-3C反潛機丶RC-135偵察機、KC-135R空中加油機及C-40A運輸機等機型現蹤台灣周邊空域，消息引發中方高度關注。