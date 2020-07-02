雷霆2000火箭、攻擊直升機地獄火飛彈　三軍灘岸實彈轟炸

▲陸軍AH－64E攻擊直升機發射熱焰彈。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國軍第五作戰區2日進行「聯合反登陸作戰操演」，驗證作戰區聯合防衛作戰指管機制、火力支援協調及陸海空通聯運作能力，提升三軍聯合灘岸殲敵作戰效能；本次陸軍雷霆2000火箭、陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機等都有亮相。

國軍第五作戰區2日在台中甲南海灘，採「實兵、實彈、全裝」模式執行操演，按照「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，以聯合兵種營為主體，整合作戰區內三軍兵、火力，阻敵進犯。

在操演過程裡，先後由空軍F-16V、經國號戰機、海軍濟陽級軍艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊；接著，陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機，也分別對海面目標實施射擊。

▼陸軍雷霆2000火箭射擊。（圖／國防部提供）



在地面戰力方面，則以M109、M110自走砲、M60A3戰車、CM34-30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波次攻擊海上模擬目標，均有效精準命中。

本次操演，參謀總長黃曙光上將也全程視導，提出工作指導，期勉官兵「從嚴、從難」落實訓練及操演整備，以最堅實的戰力，守護國家安全。

▼陸軍AH－64E攻擊直升機射擊火箭彈。（圖／國防部提供）



▼陸軍AH－1W攻擊直升機射擊地獄火飛彈。（圖／國防部提供）



▼空軍經國號戰機發射熱焰彈。（圖／國防部提供）



▼空軍F－16V戰機發射熱焰彈。（圖／國防部提供）



▼海軍蘭陽軍艦射擊5吋艦砲。（圖／國防部提供）

