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東森樂齡四健會報到創新高　現場驚喜預告5/17台鐵百桌開戰

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲第21屆「東森樂齡四健會益智競賽」熱烈開打！最終擠進前7名的優秀選手，由東森購物商場事業部營運長林晉祥（左二）頒發3,000元至300元不等的東森廣場商場券，第8至35名也可獲得200元商場券。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

全台最具指標性的銀髮智慧競技盛事「東森樂齡四健會益智競賽」邁入第21屆！這場由台北車站東森廣場長期深耕、專為熟齡族群量身打造的活動，再度於今（4/18）在東森廣場熱鬧登場。隨著台灣邁入超高齡化社會，東森廣場實踐「活到老，玩到老」的精神，透過益智競賽幫助長輩活化腦力、延緩失智，並提供一個充滿溫度的社交平台，讓長者走出家門、結交新友。5月17日週日更預計在「台鐵一樓大廳」舉辦規模高達100桌的益智競賽，打造空前絕後的樂齡賽事！

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥在現場驚喜透露，東森廣場已與台灣鐵路公司談定年度大型企劃，預計將於5月17日週日在台鐵一樓大廳舉辦規模高達100桌的益智競賽，讓現場不少長輩直呼，這場打完就要馬上去報名！

益智競賽對許多長輩而言，不僅是單純的娛樂，更是結合大腦體操與心理支持的智慧比賽！「第21屆東森樂齡四健會益智競賽」強調「玩得更盡興」，讓參賽者能夠在長達200分鐘的對局中，充分展現策略布局、精密計算與邏輯思維的實力。此次賽事競爭激烈，吸引破百位好手爭相參與，活動報到率更是突破7成，展現長輩對賽事的高度期待。令人驚喜的是，由於現場聚集許多長者排隊候補，因此臨時加開桌次，創下史上最共襄盛舉的紀錄，再度見證銀髮族驚人的活力與對腦力競技的熱情。

台北車站東森廣場長期致力於打造「全齡化」的娛樂場域，邁入第21屆的「樂齡四健會」已成為銀髮族群心中引領期盼的盛事之一。為了感謝民眾的長期支持，本屆不僅維持最高3,000元商場券的高額獎金吸引各路高手，更特別設置了「首次參賽禮」與「推薦禮」，只要是首次參加的民眾以及推薦親友，都可以額外獲得驚喜好禮，鼓勵民眾帶著親朋好友或長輩走出家門，在挑戰大腦活力的同時拓展社交生活，讓這場智慧競技盛事成為更多熟齡族群展現自信的舞台。

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲在專業裁判長的見證下，選手們在牌桌上找到自信，也能在切磋過程中與新朋友交流，享受「動手又動腦」帶來的成就感。

本次參賽名單中，年齡跨度再次驚豔全場，從「年輕熟齡族」到高齡近90歲的資深玩家皆有。本次共有25位民眾首次參賽，其中最受矚目的亮點莫過於高齡94號的周奶奶，雖然是第一次參賽，但周奶奶對益智競技並不陌生，她表示由於老朋友們年事漸高，要湊齊四人對局越來越困難，這次透過兒子的朋友介紹、並在兒子的陪伴下，特別搭乘公車前來共襄盛舉。

周奶奶謙虛表示同桌選手的反應極快，自己還在調適節奏，但她依然非常享受現場熱絡的氛圍。她表示，這種「動動腦筋、講講話」的活動對長輩非常有益，且現場環境舒適，讓她感到相當新鮮，未來如果時間允許且有家人陪伴，非常有興趣繼續挑戰，享受與牌友切磋的樂趣。

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲本屆參賽年紀最高的周奶奶，由兒子陪伴首度參賽，她開心表示現場氛圍熱絡、環境舒適，未來家人有空能陪同的話，絕對會再參加比賽。

87歲的曾奶奶本次也是首度參賽，她透露因在老人中心聽聞許多朋友參加過且大力推薦，才決定報名體驗。由於比賽對局極需考驗專注力，讓曾奶奶在賽後直呼「有點累」。平時在家也有揪友打牌習慣的她認為，來到東森廣場最大的優點就是「不必自己湊人」，現場就有現成的牌咖可以切磋交流，對長輩而言既方便又能拓展社交圈。

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲87歲曾奶奶首度參賽，大讚現場牌咖好湊，是長輩拓展社交圈的首選舞台。

除了賽場上的激烈廝殺，場邊的「親友應援團」也是歷屆賽事最溫馨的風景。本次陪同參加的親友，都能拿到100元商場購物金，在K區地下街買杯手搖、吃個小點心，都由東森廣場請客。鄰近比賽區域的東森自營商場櫃位，也提供兩台價值近20萬的律動儀邀請民眾體驗，讓啦啦隊親友在陪伴參賽之餘也能放鬆身心。

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲▼場邊的「親友應援團」是比賽中最溫馨的風景。

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)，律動椅。（圖／記者李毓康攝）

▲陪同比賽的啦啦隊親友，也能在東森廣場體驗律動儀按摩，舒緩陪伴比賽的疲勞，享受輕鬆愜意的加碼福利。

經過數輪激戰，本屆冠軍由陳大姐奪下，並贏得了3,000元的東森廣場商場券！她興奮表示，這已經是她第二次參賽，雖然謙稱自己還在學習階段、程度不如先生，但繼上次獲得桌冠軍後，本次更奪下全場冠軍，手氣相當旺！陳大姐分享，東森廣場的樂齡活動氣氛非常客氣且愉快，同桌選手都不會因為別人的程度或反應速度而給予壓力，讓她感到十分自在。她強調，這類活動是交流的好機會，因此她絕對會持續報名參加，也特別期待之後的百桌盛事！

▲▼東森廣場K區地下街第21屆東森樂齡四健會益智競賽(麻將大賽)。（圖／記者李毓康攝）
▲第二次參賽的陳大姐憑超旺手氣奪下全場冠軍！

隨著第21屆賽事的展開，台北車站東森廣場展現其作為全齡娛樂基地的多元面向。商場長期透過街舞挑戰、投籃機競賽及親子相關活動，讓不同年齡層的消費者都能在舒適的室內環境中找到屬於自己的樂趣、享受多元化的娛樂體驗。即日起至4月26日，東森廣場也持續舉辦「童在K區集好章」活動，民眾只要完成「加入新會員」、「追蹤東森廣場台北車站K區FB粉專」或「指定消費」等任務，集滿8個章即可兌換好禮5選1。透過多樣化的互動規劃，提供豐富的消費回饋，更邀請全家大小一同走進東森廣場吃喝玩樂，在輕鬆有趣的氛圍中創造美好的生活記憶。

展望未來，東森廣場要挑戰更宏大的目標，5月17日下午1點30分即將在台鐵一樓大廳，舉辦規模空前的「百桌四健會公益交流」！累積21屆賽事經驗的東森廣場，深知長輩「不只要走出來，更要動腦動手」的重要性，因此決定將賽事規模擴大至100桌、邀請400位樂齡好手同場競技，鼓勵長者透過高品質的競賽活化大腦，並在寬敞的公開場域中拓展社交生活。活動現已開放電話報名（報名專線0800-778-866），亦歡迎里長帶著里民組隊參加，期待全台長輩與親友共同見證這場全台最盛大的樂齡競技盛宴！

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