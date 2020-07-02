民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院自6月29日召開臨時會，處理前瞻預算、考監兩院人事等案，但監察院人事案爭議不斷，引發外界討論。民眾黨立委蔡壁如1日接受廣播專訪時感嘆，「不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都ok嗎？」；還直言，年輕人沒有人管內容，20幾歲還在讀書，就是一股跟風跟流行。

談到這次監委的爭議，蔡壁如說，陳菊太爭議，大家要記得她在高雄市時的勞工事件，她在高雄執政12年有太多案子被糾正、彈劾、調查，這是對她擔任監察院長有疑慮的部分，「監察院長有太多被糾正檢舉的案子，當院長這些案子辦不辦？」而監察院長還要兼任人權委員會的主任委員，大家要想到她在高雄時候的勞工事件。

「我個人是認為她不適任，因為爭議性太大。」蔡壁如直言，民眾黨團態度是不會進場投票，除了陳菊太爭議，監察院的名單9成都是民進黨，過去民進黨講監察院委員要跨黨派，可是這些名單都是親民進黨或是黨員，「這樣哪裡來的跨黨派？」

而國民黨日前抗議監委人事案，發動突襲佔領立法院，但同樣反對的民眾黨則無動作，蔡壁如說，民眾黨的態度是會去譴責，倡議成立修憲委員會廢考監，且在還沒廢之前，是不是來討論落日條款。

話題告一段落後，蔡壁如突然感嘆，「不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都ok嗎？」，直言現在網路上的年輕人沒辦法進行理性討論，但現實社會中實際接觸到的年輕人，好像又不是這樣子，網路世界不知道怎麼辦，因為民進黨有太強大的行政資源。

蔡壁如還說，現在年輕人沒有在管內容，還透露民眾黨有做過民調，結果顯示要等到超過30歲後，才會去真正理解事情的本質是什麼，因為20幾歲還在讀書，就是在跟風跟流行。