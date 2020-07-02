渡假式防疫！重慶一家4口困夢幻海島…暴吃5個月海鮮終於歸國

▲重慶一家四口滯留塞席爾，爽渡假5個月。（圖／翻攝自梨視頻）

圖文／CTWANT

大陸新冠肺炎爆發後，武漢市緊急實施封城措施，不過當時誰都沒料想到會造成疫情大流行，重慶有一家人在1月底如期飛往東非塞席爾過春節，本來該是趟放鬆身心之旅，孰料疫情日趨嚴峻，當地機場直接關閉停航，讓他們每天擔心到睡不著，一家四口慘被困在小島上長達5個月，近日終於順利返國。

綜合陸媒報導，楊洲虎趁春節前夕帶著媽媽、姐姐和3歲外甥一起飛出國，並在拉迪格島悠閒渡假，每天看著夕陽海景享受人生，不過這般寧靜時光持續沒多久就被打破，疫情迅速延燒到全球，而島上只有1間藥房，口罩早在2月初就斷貨，當時大夥內心充滿著焦慮，媽媽和姐姐甚至為此哭了好幾次。

大陸駐塞席爾大使館得知消息後，立刻派人送了防疫物資、生活用品等，並且每週2次電話關心一家人的狀況，有任何問題都會隨時給予幫助，房東也盡力為他們協調房間事宜，並經常分送水果、蔬菜等，當地人見到面都會熱情打招呼，逐漸和街坊鄰居熟起來後，這才讓他們一家人的心情慢慢平復下來。

楊洲虎受困拉迪格島的消息曝光後，引起網友們廣大關注，這段奇妙的經歷一度衝上熱搜榜，並被多家陸媒報導，點閱率飆破上億次，最後甚至連塞席爾當地媒體也前往採訪。如今楊洲虎一家四口終於順利歸國，他也笑說：「吃了5個月海鮮，想吃辣了！」等待隔離結束後，準備開啟一段家鄉美食之旅。

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