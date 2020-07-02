1歲兒「全身瘀血抽搐」送醫...已昏迷6天！　18歲媽媽：一直哭鬧才崩潰狂打

▲成都一名1歲男童被媽媽打傷住院。（圖／翻攝自封面新聞）

記者劉亭／綜合報導

成都市一名1歲男童25日因為哭鬧遭母親毆打，被父母送到醫院時，全身上下都是瘀青，還不斷抽搐，經過醫院搶救後，狀態有稍微好轉，但是住院6天以來仍持續昏迷。目前當地郫都區警方已介入調查。

根據封面新聞報導，四川省人民醫院交通醫院醫生透露，當時男嬰被送搶醫院急診室時，不但發燒、身體不斷抽搐，臉色慘白很難看，身體、手、腳上都佈滿著淤班，心率更達到200多次。因為男童傷勢很嚴重，之後被轉到兒童醫院治療。

成都市婦女兒童中心醫院PICU副主任熊梓宏指出，男童面色呈現青灰色，營養狀態非常不好，體重僅有6.5公斤，身上更有新舊交錯的淤傷。當時問小孩爸媽怎麼回事，但媽媽避而不答，爸爸只說上班前還沒有。

熊梓宏表示，男童感染指數很高，心臟、腎臟、肝臟等多器官功能損害，目前體溫已經降到正常，休克症狀已好轉，多器官損害程度已下降，但神經系統有一定損傷，住院6天至今還沒有恢復意識，持續使用呼吸機輔助。

熊梓宏稱，醫院發現小孩狀態不對隨即報警，當時員警帶走了男童母親。男童入院救治期間父親沒有現身，他的媽媽1日有到醫院現身了一下。熊梓宏也透露，男童母親的身份證號顯示，她生於2002年，今年才18歲。

成都市公安局郫都區分局官方微博1日通報，6月25日19時許，接獲成都市某醫院報警稱，該院收治一名男童，全身有多處瘀傷。經調查，邵女25日早上10時許在家中毆打哭鬧不止的1歲兒子黃某，之後將孩子送往醫院救治，目前兒子無生命危險，傷情趨於好轉。

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