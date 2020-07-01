20歲男兼職「跑腿」陪正妹外拍　月賺54K比餐飲多1.5倍

圖文／鏡週刊

民眾消費習慣逐漸改變，隨著疫情影響，「懶人經濟」越是盛行。一名負責替客人「跑腿」的20歲青年阿嘎，憑藉著負責包羅萬象的瑣事，每個月可以賺到54000元的薪水，令外界不可置信；但看似輕鬆的工作內容，其實背後也有相當辛苦的一面。

根據《東森新聞》報導，現年20歲的阿嘎，畢業於護理專科學校，他目前兼職「跑腿」工作，替找尋正職工作期間的空窗期做點補貼；阿嘎認為，這份兼職時間彈性自由，不用像一般上班族按表作息；他說明這份工作辛苦的地方，就是在大太陽底下奔波，像是排隊買限量球鞋、買彩券、倒垃圾等等。

阿嘎表示，相較於先前在餐飲業工作的薪水現在多了1.5倍，只不過工作內容較繁雜，有的客人因為網購家具，收到時不會組裝，一通電話就請他到府幫忙安裝；也遇過從事外拍工作的女性客人，因為害怕獨自赴約攝影師，請他假裝是友人陪同前往。

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阿嘎說明，因為大部分的工作內容都是需要騎機車，因此風險也隨之提高，除了害怕曬傷，最擔心的就是交通意外，所以他們都會保意外險、第三方責任險。他舉例，一位朋友在進行跑腿工作時，意外摔車後失去工作能力，付出不少錢和時間治療身體。



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