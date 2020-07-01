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社會 社會焦點 保障人權

他使出「蛤蟆功」雙腳開開用力一蹬　摸到了小琉球綠蠵龜　下場是罰單6萬起跳

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▲新北市王姓遊客在小琉球觸摸海龜送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新北市王姓遊客在小琉球觸摸海龜送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新北市王姓遊客和友人到屏東縣小琉球潛水，被民眾拍到觸摸海龜等情事，海巡署獲第五岸巡隊獲報，根據畫面，2小時後循線找到他，他供說不知不能觸摸海龜，訊後依違反野生動物保育法移送法辦。

據悉，類似觸摸、騷擾海龜等行為，經屏東地方法院判判，法官有判決拘役30天，易科罰金以1000元折算 一日，等於要罰3萬元，其中一件50天，等於被罰5萬元，海巡人員籲請遊客注意。

▲新北市王姓遊客在小琉球觸摸海龜送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼觸摸海龜。

▲新北市王姓遊客在小琉球觸摸海龜送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於年6月30日下午1時許，接獲「118專線」轉民眾報案稱：「於小琉球美人洞海域發現潛水遊客觸摸海龜情形。」海巡人員根據畫面，發現這名遊客在於小琉球美人洞附近海域潛水時，明顯看出該名遊客有追逐海龜並不斷伸手觸摸行為。

但因事發距離報案時間已超過2小時，小琉球安檢所於接獲通報後，立即依照影片內嫌疑人衣著特徵，逐步調閱、過濾沿途路口、商家監視器畫面實施比對追查，最後在島上一民宿尋獲與影片中騷擾海龜衣著特徵相符45歲王姓男子，帶回調查，他供說不知道不能觸摸海龜。

第五岸巡隊人員說，小琉球地區已是台灣著名保育類海龜棲息地，從登上至小琉球的交通船船上撥放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，顯見其重要性，違反者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；

海巡人員說，今年以來，發生兩起遊客腳踩、伸手抓海龜等案件，遊客均辯稱不知情或沒看到警告標示，但均無法逃避觸法的刑責，籲請遊客不要再犯。

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