小琉球同地點2周2死！女友潛水消失35分陳屍海灘…當地人曝「死亡陷阱」

記者許力方、陳崑福／屏東報導

屏東小琉球才發生1死1失蹤的浮潛意外，又有一對情侶在「同地點」杉福漁港發生溺斃事件！邱姓女友獨自帶浮潛面具前往戲水，從男友眼前消失35分鐘後，被發現倒臥沙灘已經沒有呼吸心跳。2周2死引發關注，當地海巡人員透露，其實該海域底下有海溝，先天地形潛藏「奪命陷阱」。

小琉球杉福港海域因海蝕壺穴、海蝕柱、海蝕凹壁等特殊景觀，吸引許多遊客前往觀光戲水，一對情侶趁著端午連假相約出遊，但因男友不會游泳，25日傍晚6時許，38歲邱姓女友身穿藍色長袖泳衣和泳褲，戴著浮潛面具潛水，在岸上等待的男友一個不注意，轉眼之間她就消失眼前。

男友獨自搜尋約15分鐘沒有找到人，趕緊前往安檢所報案協尋。第五岸巡隊表示，最終於晚間7時30分，也就是下水後35分鐘，於漁港左側沙灘發現邱女，她已經失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治身亡，情侶從此天人永隔。

同一地點2周2死1失蹤意外引發關注，海巡人員接受《東森新聞》訪問時透露，其實杉福港海域有個「死亡陷阱」，以前當地居民為了讓竹筏方便進去，把珊瑚礁瓶挖了一條海溝，久而久之，形成一股離岸流，海底潛藏危機，提醒遊客前往務必愛惜生命，前往海邊或是港口周邊從事活動時，應謹慎小心。

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