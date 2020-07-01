「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞　由觀旅局接手專業守護市民水域安全

▲台南市「防溺駐點勤務」將回歸由觀旅局接手，消防局將專責救災救護相關勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年夏季為守護民眾在台南水域戲水安全，台南市消防局都會安排防溺宣導勤務，在相關水域駐點宣導，但從2020年開始，該項溺宣導勤務，正式回歸台南市觀旅局接手，並委請專業救生員協助安全巡查，讓消防人員專責救災。

隨著高溫炎熱的天氣到來，各地戲水活動盛行，卻隱藏著溺水的危機，依台南市近3年溺水案件分析，以黃金海岸及觀夕平台（延伸至四草大橋）為經常發生溺水事故地點，為提升台南市水域活動安全，台南市政府全體總動員，除由水域主管機關加強救難器材及設備巡檢外，並由教育局規劃校園水域安全宣導活動，有別於以往的是暑期海邊防溺駐點宣導勤務，自2020年開始由觀光旅遊局，依據水域遊憩活動管理辦法,於7月至10月上旬期間，委請救生員協助觀夕平台及黃金海岸近岸區域之安全巡查勤務，並於周末假日下午採駐點安全維護工作，不再由消防局抽調人力支援，讓消防人員回歸專業，專責於救災、救護工作。

市長黃偉哲表示，在疫情趨緩之際，台南市積極推動府城觀光，為維護市民與遊客安全，市府團隊通力合作，對於水域安全維護工作加強整備，守護民眾安全，讓市民能安心、遊客能放心；同時，提醒民眾勿輕忽水域之危險，戲水時務必注意自身安全，以降低溺水意外發生。

消防局局長李明峯表示，今年度防溺駐點勤務透過府內協商合作機制改由觀旅局遴聘救生員執勤，守護市民安全的服務不減，卻可讓消防人員更專注於救災技能訓練，消防局為因應水域救援工作，於6月份開始辦理潛水人員複訓及消防人員船艇操作等訓練。很感謝黃偉哲市長一再減輕消防局人員壓力，包括防溺勤務回歸、試辦消防栓檢查回歸由自來水公司、捕蜂捉蛇回歸專業單位辦理，提高超勤津貼、危險加給…，提升救災安全，包括簡易式火場除污灑水器、消防衣專用洗衣機、消防衣風乾設備及除污清洗機制、裝備檢測實驗室、防禦駕駛訓練、以及第二套消防衣（全國第一套配有救援腰帶及確保繩的消防衣），確保所有救災人員的安全、保護市民生命及財產，共同為守護民眾安全而努力。

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