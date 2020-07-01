　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞　由觀旅局接手專業守護市民水域安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市「防溺駐點勤務」將回歸由觀旅局接手，消防局將專責救災救護相關勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「防溺駐點勤務」將回歸由觀旅局接手，消防局將專責救災救護相關勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年夏季為守護民眾在台南水域戲水安全，台南市消防局都會安排防溺宣導勤務，在相關水域駐點宣導，但從2020年開始，該項溺宣導勤務，正式回歸台南市觀旅局接手，並委請專業救生員協助安全巡查，讓消防人員專責救災。

隨著高溫炎熱的天氣到來，各地戲水活動盛行，卻隱藏著溺水的危機，依台南市近3年溺水案件分析，以黃金海岸及觀夕平台（延伸至四草大橋）為經常發生溺水事故地點，為提升台南市水域活動安全，台南市政府全體總動員，除由水域主管機關加強救難器材及設備巡檢外，並由教育局規劃校園水域安全宣導活動，有別於以往的是暑期海邊防溺駐點宣導勤務，自2020年開始由觀光旅遊局，依據水域遊憩活動管理辦法,於7月至10月上旬期間，委請救生員協助觀夕平台及黃金海岸近岸區域之安全巡查勤務，並於周末假日下午採駐點安全維護工作，不再由消防局抽調人力支援，讓消防人員回歸專業，專責於救災、救護工作。

▲台南市「防溺駐點勤務」將回歸由觀旅局接手，消防局將專責救災救護相關勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，在疫情趨緩之際，台南市積極推動府城觀光，為維護市民與遊客安全，市府團隊通力合作，對於水域安全維護工作加強整備，守護民眾安全，讓市民能安心、遊客能放心；同時，提醒民眾勿輕忽水域之危險，戲水時務必注意自身安全，以降低溺水意外發生。

▲台南市「防溺駐點勤務」將回歸由觀旅局接手，消防局將專責救災救護相關勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，今年度防溺駐點勤務透過府內協商合作機制改由觀旅局遴聘救生員執勤，守護市民安全的服務不減，卻可讓消防人員更專注於救災技能訓練，消防局為因應水域救援工作，於6月份開始辦理潛水人員複訓及消防人員船艇操作等訓練。很感謝黃偉哲市長一再減輕消防局人員壓力，包括防溺勤務回歸、試辦消防栓檢查回歸由自來水公司、捕蜂捉蛇回歸專業單位辦理，提高超勤津貼、危險加給…，提升救災安全，包括簡易式火場除污灑水器、消防衣專用洗衣機、消防衣風乾設備及除污清洗機制、裝備檢測實驗室、防禦駕駛訓練、以及第二套消防衣（全國第一套配有救援腰帶及確保繩的消防衣），確保所有救災人員的安全、保護市民生命及財產，共同為守護民眾安全而努力。

・解決痘痘肌、敏感肌問題，蠟黃、抗老通通搞定

ET快訊
時力美女議員比基尼辣照曝！雲林小辣椒吵架跳車..前男友交往7
直擊／超商預購三倍券！她帶5張健保卡「花8分鐘才成功」怒罵：
直擊／三倍券開賣小7、OK「機台無法連線」！狂轉圈圈等15分
快訊／《蜘蛛人2》男星68歲癌末亡　最後病況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工程師張清文返恆春務農　發展有機農業+導入觀光旅遊

青春專案開跑　白河警加強擴大臨檢保護青少年！

屏東水泥工月入2萬　供養半植物人父親入不敷出…暖警伸援手

「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞　由觀旅局接手專業守護市民水域安全

「孝子議員」黃健豪絕食暈倒！　羅智強陪同羅廷瑋夜宿中火

蔡英文800多萬票當選不理民意　盧秀燕：我也有800多萬票支持減煤

FENSPIRIDE成分藥品未通過許可　台南市衛生局稽查預防性下架

有參賽就得獎！美國密西根國際造型競賽　花蓮上謄工商最大贏家

疫情降溫人潮升溫！花蓮端節返鄉專車　搭乘率達94%圓滿疏運

富里鄉長罷免案第一階段提議過關　支持者遞交數百名聯署書表力挺

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

工程師張清文返恆春務農　發展有機農業+導入觀光旅遊

青春專案開跑　白河警加強擴大臨檢保護青少年！

屏東水泥工月入2萬　供養半植物人父親入不敷出…暖警伸援手

「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞　由觀旅局接手專業守護市民水域安全

「孝子議員」黃健豪絕食暈倒！　羅智強陪同羅廷瑋夜宿中火

蔡英文800多萬票當選不理民意　盧秀燕：我也有800多萬票支持減煤

FENSPIRIDE成分藥品未通過許可　台南市衛生局稽查預防性下架

有參賽就得獎！美國密西根國際造型競賽　花蓮上謄工商最大贏家

疫情降溫人潮升溫！花蓮端節返鄉專車　搭乘率達94%圓滿疏運

富里鄉長罷免案第一階段提議過關　支持者遞交數百名聯署書表力挺

淡水河驚見「狗狗被河水沖走」命危！　圍觀民眾冷酸：一隻流浪狗幹嘛花力氣救

情侶遊屏東「神秘谷」陷泥濘輪胎空轉　泰武警借鐵鍊「車拉車」解圍

《亞洲電子競技公開賽》名單公布　TPA大隊長來襲　統神與湯米成隊友

「香港期交所客服」誆稱可代投資　熟女險匯14萬血汗錢

上班慘滑倒！她胯下秒被「9cm詭異物」整根刺穿　苦忍一週…醫拉出看傻了

下一個就是台灣！日本打算優先鬆綁「台灣人入境」

大陸新型豬流感！陸專家坦言恐釀大流行：這「兩季節」才是流行期

「無限轉圈」1小時！10點恢復正常　三倍券預購首日超商系統一早大當機

今年別錯過！麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回來了　加碼鹹甜「海鹽款」新登場

巴鈺澎湖包整棟「民宿裸泳」　四天三夜拚做人...唯一行程曝光

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

地方熱門新聞

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

北市議員羅智強陪台中議員羅廷瑋夜宿中火

陳致曉投書判無罪

男子遭人行道釘子刺腳　桃議員要徹查

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

雲林稻田「驅鳥神器」　有效又環保

花蓮史上第一次　富里鄉民罷免鄉長

「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞

FENSPIRIDE成分藥品未通過許可

走入歷史...台南大億麗緻酒店28日熄燈音樂會

台中2議員中火前靜坐第119小時宣布絕食

台東自小客路邊起火燃燒2死

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

台南市府前朝官告陳致曉敗訴

更多熱門

相關新聞

登山隊員攀卓社大山墜谷待搜救

登山隊員攀卓社大山墜谷待搜救

新北市登山隊到南投縣攀登卓社大山群峰，有人途中不小心墜落逾百公尺深谷，隊員打119求援，當地消防局集結地面部隊，申請空勤直升機協助救援，首飛後發現事發處附近無降落點，中午過後將空運下放搜救隊，從陸地步行挺進搜救。

步道散心疑走錯路　高雄男失聯3天搜救中

步道散心疑走錯路　高雄男失聯3天搜救中

台南大內消防隊拋繡招親創新防溺宣導

台南大內消防隊拋繡招親創新防溺宣導

台南市消防局強化防溺工作整備及訓練

台南市消防局強化防溺工作整備及訓練

即／高雄2KTV旁大樓冒濃煙…粗心媽出門忘關火！

即／高雄2KTV旁大樓冒濃煙…粗心媽出門忘關火！

關鍵字：

防溺駐點消防歷史名詞觀旅局市民水域安全

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

郭碧婷：醒悟那天總會到來！2舉動網抖了：婚姻問題

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面