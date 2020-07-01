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「台港服務交流辦公室」揭牌營運　陳明通：政府「撐香港」重要里程碑

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▲陸委會台港服務處辦公室揭牌。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會台港服務處辦公室揭牌營運。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、蔡紹堅／台北報導

「台港服務交流辦公室」7月1日正式開始營運，陸委會主委陳明通、台港經濟文化策進會董事長張小月上午共同揭牌，並宣布由策進會秘書長杜嘉芬擔任辦公室主任。陳明通表示，台港服務交流辦公室的揭牌，是政府「撐香港」的重要里程碑，表達台灣對香港民主自由的支持，也彰顯關懷港人的決心，「我們期許辦公室未來能促進台港正向互動綿延不絕，並且吸引香港資金與專業人才來台，為台灣發展帶來更多活力跟契機。」

張小月表示，香港情勢從去年至今發生非常大的轉變，成立台港服務交流辦公室有必要性，也能為香港人來台灣提供更方便、周到的服務，包含香港人來台工作、投資、申請移民等，「透過辦公室成立，想彰顯的就是我們跟香港人站在一起的，堅持自由民主普世價值，堅持對人權的尊重。」

▼香港情勢去年起發生重大改變。（圖／路透社）

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

陸委會6月18日發表「香港人道援助關懷行動專案」，並設置「台港服務交流辦公室」，下設主任、副主任各1人，下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等 3 個分組。

專案管理組服務上，共包含強化港人來台服務專案、援助關懷專案、跨國企業及國際法人團體來台專案三項。其中援助關懷專案，主要就是針對進入台灣之香港居民，符合《香港澳門關係條例》第18條之情形者，政府將審酌個案安全與自由受緊急危害之程度、需給予援助之必要性，並報請行政院以港澳條例施行細則第25條專案處理。

陸委會強調，「台港服務交流辦公室」旨在為港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及香港有意來台發展的跨國企業、國際法人團體等，提供親切、便捷的諮詢與協處服務；同時也會在兼顧國家安全前提下，依據既有法規與公私協力方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜，「我們希望能藉此表達對香港民主自由之支持，並吸引香港資金及專業人才來臺，為台灣經濟發展帶來新契機。」

陸委會強調，政府將繼續給予「台港服務交流辦公室」最大的支持，讓辦公室能更加完善相關諮詢服務工作。陸委會感謝各界一路以來提供諸多寶貴的參考意見，辦公室正式營運之後，也深盼各界繼續不吝指教，俾精益求精。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

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