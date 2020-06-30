弗氏海豚「陳屍彰化」...身長220公分！全身多處咬痕　研究員曝關鍵疑點

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西河道內北側29日下午1時許，發現一隻死亡鯨豚，經確認為台灣東部海域弗氏海豚。對此，海巡獲報後，趕忙前往現場處理，後續由成功大學鯨豚研究中心載回以釐清死因。

▲弗氏海豚全身多處咬痕亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

崙尾灣安檢所值班人員29日下午1時許，接獲漁民通報指稱，線西河道內北側發現一隻載浮載沉的死亡鯨豚，而備勤人員前往現場後發現，鯨豚距岸過遠無法打撈，便聯繫正在作業中的漁民協助拖帶。

對此，研究人員現場檢視鯨豚外觀發現，其身上有多處咬痕，但無法確認是何種海洋生物所致，研判死亡已達一週以上，長約220公分、寬約45公分，身體已部份腐壞，直到晚間才確認品種為較常出現於太平洋海域的弗氏海豚，在西部海域則是首次發現。

對此，海巡署在此呼籲，保護保育類動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救！

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