1178字反擊蓬佩奧！趙立堅：中美誰堅持「人民、生命至上」一目了然

▲美國新冠疫情累計確診病例已近254萬。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅昨（29）日在例行記者會上，針對美國國務卿蓬佩奧指責中國隱瞞疫情真相，並稱這與中方「堅持人民至上、生命至上」的承諾不符之言論，作出1,178字的回應。

首先，趙立堅表示，新冠肺炎疫情爆發後，中美在防疫方面展現2種態度，中國秉持著「生命至上」，為保護人民生命健康安全，國家暫停社會和經濟運行，果斷採取隔離等措施，不惜一切代價拯救生命，「上到108歲的老人，下至出生僅30個小時的嬰兒，我們都全力救治，中國抗疫效果顯而易見。」

趙立堅批評，美國則是「政治私利至上」，為此不惜淡化疫情，甚至甩鍋推責，進而導致疫情大爆發，使人民生命健康受到極大侵害，經濟陷入衰退，引發社會動盪。

「中國政府堅持『人民至上、生命至上』，交出的抗疫答卷經得起時間和歷史的檢驗。」趙立堅指出，中國發布了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，全面系統地介紹了中國抗疫的歷程，儘管防控阻擊戰已取得重大戰略成果，「但我們絲毫不放鬆、不懈怠，及時撲滅新發疫情。」

趙立堅痛批，反觀美國，當前累計確診病例已近254萬，累計死亡病例近13萬，每百萬人口死亡病例387人，這些數據分別是中國有關數據的30倍、27倍和129倍，加上27日美國單日新增4.4萬病例，再創歷史新高，這表明美方甩鍋推責根本沒有用，所以中美到底誰堅持了「人民至上、生命至上，答案一目了然」。

「我們向被病毒奪去生命的美國人民表示痛惜，向搶救生命、遏制疫情的美國醫護人員表示敬意，真心祝願美國人民早日戰勝疫情。」趙立堅最後呼籲，蓬佩奧等美國政客儘早把應對美國國內疫情、挽救人民生命放在首位，摒棄政治私利高於人民生命的錯誤做法，尊重事實，尊重科學，不要再胡言亂語、欺騙世人。

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