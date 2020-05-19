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主打保障型商品！全球人壽舉辦「投保指定保單」抽清潔機器人、Switch活動

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▲為推廣保障型商品，全球人壽舉辦投保抽獎活動。（圖／全球人壽提供）

▲推廣保障型商品，全球人壽舉辦投保抽獎活動。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

為響應主管機關政策、回歸壽險保障本質，全球人壽19日宣布，針對旗下16項指定保障型保單推出抽獎活動，於2020年5月18日至8月31日期間，投保全球人壽保障型指定商品，保戶就可以參加抽獎活動，包括LG WIFI濕拖清潔機器人、任天堂Switch主機與健身環大冒險等，獎品相當豐富。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，國人對保險的接受度比過去更高，但一般來說，身故、醫療、長照等保障還是不足。他進一步說明，由於台灣社會早期對於「身後事」常隱晦避談，使得身故保障商品推行不易，也導致目前國人平均保額不足，不過近年因觀念改變，民眾對於單純身故保障型商品的接受度也越來越高。

「隨著台灣進入高齡社會，失能扶助險及醫療險是全球人壽持續推廣的保障型商品。」鄭中安指出，其實失能扶助險不只有銀髮族需要，年輕族群也有面臨長期照護需求的可能，若有預算考量，可優先考慮規劃內含失能扶助的定期保險，再搭配一年期附約，利用「低保費、高保障」的特性，發揮保險的槓桿效益，若想要以相對便宜的保費建構基本的終身保障，可選擇投保小額終身壽險。

為推廣民眾檢視自身保障型商品是否足夠，並能及早補足保障缺口，全球人壽舉辦「好康逗相保、百項好禮等你抽」活動，於2020年5月18日至8月31日期間成功投保全球人壽指定商品，每張新契約（含其附約）年繳化保費達1萬5000元，就可以獲得一次抽獎機會，每增加3650元可再增加一次抽獎機會，以此類推；而年繳化保費達2萬5000元者，還可以額外獲得「加碼獎」的一次抽獎機會。

全球人壽表示，活動獎品豐富，頭獎為LG WIFI濕拖清潔機器人、貳獎為任天堂Switch主機與健身環大冒險、參獎為Coway旗艦環禦型空氣清淨機，另外還包括虎牌電子鍋、GARMIN悠遊智慧腕錶、日立烘被機、家樂福禮券以及7-11禮券等。

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