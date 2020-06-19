防疫新生活傳遞愛！全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA」活動報名起跑

▲全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動報名起跑。圖為全球人壽副董事長林文惠（前排右三）及活動愛心大使「八三夭」（前排）。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽宣布，將於9月5日中正紀念堂兩廳院廣場舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，接連兩年舉辦千人齊跳ZUMBA，今年為第3年舉辦大型健康促進活動。擔任愛心大使的人氣天團「八三夭」也特別於報名起跑的直播活動上獻唱，希望在後疫情時代繼續傳遞「愛與責任」的正能量。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球人壽熱烈邀請民眾相揪來中正紀念堂兩廳院廣場「健康動一動」，享受防疫新生活的同時，還可以發揮愛心幫助失依兒少，今年二度舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，號召千人一起跳ZUMBA。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年是全球人壽舉辦大型健康促進活動的第三年，第一年萬人瑜珈活動締造了金氏世界紀錄，2019年舉辦千人ZUMBA活動獲得熱烈迴響，今年全球人壽也延續往年的熱情與正能量，將部分活動報名費捐予忠義基金會照顧失依兒少，為台灣社會注入一股暖流。

林文惠說，希望大家都可加入全球人壽健康促進活動，做公益同時還可強身健體，讓自己擁有更多能量面對新冠肺炎帶給人類的挑戰。

「八三夭」也表示，這次ZUMBA活動不僅結合音樂、運動，還可以同時幫助失依兒少的教育成長，希望透過音樂傳遞正能量的理念很相符，非常開心這次能夠與全球人壽攜手傳遞正能量給大家。