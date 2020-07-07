LIVE／大巨蛋偷施工？　徐巧芯、簡舒培16議員大陣仗會勘直擊

記者蔡文鈴／台北報導

大巨蛋復工在即，目前僅剩「建照變更」最後一關，台北市政府與遠雄達成共識，擬於8月復工，但卻被議員抓包偷施工，違法復工，甚至根本沒有施工日誌。對此，台北市議會工務委員會偕台北市議員徐巧芯、林穎孟、邱威傑、吳沛憶等共16人前往大巨蛋會勘考察。

台北市工委與會北市議員包括，邱威傑、徐立信、郭昭巖、吳沛憶、王欣儀、許家蓓、陳義洲、徐巧芯、秦慧珠、洪健益、張茂楠、陳永德、徐弘庭、簡舒培、陳錦祥、林穎孟，下午3點至大巨蛋勘查。

在大巨蛋傳出復工消息後，北市議員紛紛踢爆違法施工、偷裝吸音棉等問題，日前簡舒培發現，在巨蛋至旅館辦公棟之間有混凝土2次澆置施作以及看台板清洗的施工作業，除此之外，外界疑慮安全逃生設備問題，將逐一檢視，之後並彙整各界意見，台北市長柯文哲將於下週擇日對外說明。

另外，針對大巨蛋安全疑慮，長柯文哲表示，若拆除的或解約的話，要賠款300多億，因此只能盡全力讓大巨蛋合法、合理並且安全，而台北市監督遠雄完成了14大項的安全維護工程，把關大巨蛋的防火、逃生、疏散等各項基礎設備，「絕不可能護航」，會給市民一個安全的大巨蛋，「不放水、不刁難，也絕不妥協！」

▲大巨蛋。（圖／記者許靖騏攝）

